驚悚電影《靈語》，找來「含金量」超高的演員陣容楊丞琳、吳可熙、鄭人碩、是元介、丁寧、禾浩辰、石知田及李國超，今（7日）在桃園陸光新城開鏡，眾人一字排開為即將開拍的電影誠心祈求拍攝順利。

該片由楊丞琳和吳可熙擔綱雙女主角，分別在電影中都演出母親，飾演單親媽媽的吳可熙為戲失眠，還特別上中藥行抓藥材「補氣」。問起膝下無子的兩人如何揣摩母親一角，先前已演過媽媽的楊丞琳坦言：「我本來對婚姻小孩沒有憧憬的人」。從結婚到今都在忙工作，笑稱自己「工作狂」，電影開拍直到11月發新專輯，工作滿檔，直說婚禮不會在今年發生。而吳可熙也焦慮如何揣摩母親一角，丁寧一旁開玩笑：「我可以把小孩借你養養看，搞不好3天就還我了。」

驚悚電影《靈語》開拍儀式。（滿滿額娛樂提供）

過去曾演出《紅衣小女孩2》的楊丞琳，跟演出《人面魚 紅衣小女孩外傳》的鄭人碩，在新片《靈語》扮演夫妻檔。鄭人碩身為人父，對於演出他既期待又怕受傷害，這次演出父愛滿溢卻讓人不舒服的爸爸，劇中還會讓人驚訝到掉下巴的事情。他表示這次最期待和丁寧的對戲，兩人會在戲中身心「交和」，要大家拭目以待。

片中負責緝凶追查的是元介及禾浩辰，高顏值搭檔組合連楊丞琳都直呼「太不合理」，2人對於首次挑戰驚悚結合推理的劇情躍躍欲試，片中角色帶有黑色喜劇感，是全劇最有趣味的部分。是元介表示十分開心再次與好友楊丞琳合作，笑說這次兩人不談情說愛，期待變成敵人的對戲火花。他昨天還貼心幫好友楊丞琳帶便當，讓楊丞琳喊話「希望他趕快找到真愛，因為他戲裡戲外可都是『真暖男』」。

曾獲金馬獎女配角的丁寧這次在《靈語》中擔任「靈異」角色，對於這次挑戰演出另類「宮主」，丁寧笑說自己給宇宙發出的渴望訊息總算被收到了！女兒問起她的角色時還以為是「公主」，丁寧說自己是「安娜貝爾」，對於初次演驚悚片十分期待的她不忘開玩笑說有3個小孩才是最驚悚的事。

驚悚電影《靈語》演員陣容石知田（左起）、丁寧、鄭人碩、楊丞琳、吳可熙、是元介、李國超。（滿滿額娛樂提供）

在電影《比悲傷更悲傷的故事》中飾演小K的石知田，這次翻轉帥氣形象，以小平頭造型現身，演出一個充滿祕密的角色，戲中他協助並參與警方辦案，心中壓力雖大但難掩興奮，期待能將自己的角色打造得更加飽滿。李國超劇中帶領兩人辦案的刑事組組長，愛情長跑18年終於在最近求婚成功的他，說自己可是工作愛情兩得意。

《靈語》耗資4500萬打造台灣驚悚電影新篇章，劇本榮獲102年度優良劇本佳作改編，結合「靈異驚悚、犯罪推理、風俗信仰、感人親情」4大元素，不同以往的新穎題材為國片市場投下震撼彈。該片預計11月初殺青，明年暑假檔上映。

(中時 )