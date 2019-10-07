議員舒翠玲直指桃園2018年底負債達509.55億元。(蔡依珍攝)

鄭文燦會後表示，地方政府公共債務遵循《公共債務法》編列呈現。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦曾在議會表示，桃園負債超過500億元就不連任，議員舒翠玲直指鄭市府依公共債務法借了325億元，但4年經資金調度借款也多達184.55億元，加上這隱藏的數字，2018年底負債達509.55億元，7日在議會嗆和鄭「相輸」，要鄭兌現承諾下台負責，鄭文燦四兩撥千金：「我的承諾是公共債務法」未正面回應。

舒翠玲說，鄭文燦2017年11月3日在議會宣示，任期內負債若超過500億，就不連任市長，她發現，2018年底雖然桃園市政府帳面上舉債325億（包括一年以上的債240億和一年以內的債85億），但還有「被遺忘的債務」，鄭2015年上任以來，分別向銀行借120億、200億、135億和255億，每年都沒有還完，收支短絀57.67億元、34億元、95.14億元和82.74億元，4年累積269.55億，扣掉1年以內的85億，「被遺忘的債務」多達184.55億元，加上帳面上舉債325億，累積高達509.55億。

「政治人物誠信是基本條件！」舒翠玲要求鄭文燦兌現承諾辭職下台，財政局長歐美鐶跳出來澄清稱「議員重複計算」，舒揚言「我錯我不辭職、你錯你不辭職」要和歐「相輸」，歐一度重申計算錯誤，但舒一句「退休金不准領」，讓歐噤口。

「我錯誤我退出政壇，相反地鄭文燦也請兌現承諾！」舒翠玲諷刺道，談戀愛時總會想盡辦法花言巧語，在一起後才會發現真實面，「這就是鄭文燦厲害的地方」，以基金專戶調度，用盡巧門將債務藏起來，完美規避公共債務法約束，桃園人就在被蒙騙中背上大筆債。

鄭文燦會後表示，地方政府公共債務遵循《公共債務法》編列呈現，由財政部國庫署每月公告各地方政府長期及短期負債，保持財政透明化，強調第一屆任期內維持負債平衡狀況，第二屆任期則因重大建設同步啟動，積極推動都市計畫及土地開發，負債會略為成長，但從長期債務來看，桃園每年債務成長皆在控制中，市府將持續落實開源多元化、節流合理化、工程進度穩健化等原則，務實推動各項建設，也力求財政穩健。

鄭文燦還說，中央一般性補助款及統籌分配稅款合計比較，桃園市在六都中獲得的補助款最少，桃園升格後人口成長快速，連帶增加社會福利及公共建設支出，因此在財政部修正《財政收支劃分法》之前，市府將先積極爭取中央補助款因應，也期待未來有更合理的中央補助款方案。

歐美鐶則解釋，債務通常是指長、短期債務，不應算入收支差短數字，現金面不足的借款，與預算執行面算法略有不同。桃園市政府2015至2018年歲入出在預算數差短合計559億元，到了決算數實際差短是287億元，比原列預算數還少272億元，顯示市府施政秉持撙節開支的精神，且目前債務餘額與人均負債始終為6都最低。

(中時 )