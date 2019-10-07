2020選舉逼近，不僅總統選情受關注，連各政黨的立委人選也受各界矚目。其中，中山、松山區的立委候選人，由國民黨立委蔣萬安對上民進黨提名的吳怡農，兩人的高顏值時常被拿出來討論，有網友就發文「兩個人到底誰比較帥」，底下引起了熱議，網友一面倒的都選「他」！

原PO在PTT女孩版貼出蔣萬安與吳怡農的照片詢問，「各位姐妹們比較喜歡哪種類型呢？一個是政治新鮮人（吳怡農）、另一位是蔣家後代，個人之前都偏愛蔣，現在是小鮮肉怡農，不討論政治，僅就政治以外討論」。

貼文一出，立刻引來許多網友留言，綜合網友留言看下來，支持吳怡農的幾乎佔了9成，「論臉或身材都是吳比較帥」、「看到吳的肌肉就知道誰贏了吧」、「吳居然38了！看起來才30左右而已欸」、「看過蔣萬安本人很帥～～」、「怡農～ 經歷太傳奇！有肌肉又有腦袋！」。

(中時電子報)