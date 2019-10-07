據日本共同社報導，與爭端下的性暴力作鬥爭、去年獲得諾貝爾和平獎的剛果（金）婦科仁醫穆克維格（ Denis Mukwege），7日在日本京都市內的立命館大學演講。他警告稱，已開發國家的繁榮，係建立在剛果東部實施性暴力的武裝勢力等違法開採的礦產資源之上。

穆克維格向日本企業呼籲：「希望在開發新技術時，使用透過具有透明度交易獲取的清白資源，終結性暴力。」

在剛果東部，爭奪用於高科技儀器的鈷等礦產資源利權的戰鬥持續。穆克維格一貫指出，武裝勢力等為驅逐當地居民，壟斷資源，將性暴力作為戰略性「武器」使用。

他在演講中呼籲，為防止違法開採和走私，國際社會應該促成從資源產地到消費者手中的交易過程完全透明化。

1999年，穆克維格在剛果民主共和國東部開設醫院，治療在內戰中遭性侵的4萬名女性，協助她們走出傷痛，獲封為「神蹟仁醫」。在演講前，他被立命館大學贈予了名譽博士學位。

去年10月5日，#MeToo（我也是）反性侵運動風起雲湧屆滿1周年，挪威諾貝爾委員會宣布2018年諾貝爾和平獎得主，由穆克維格與被迫淪為「伊斯蘭國」（IS）性奴的雅茲迪族婦權女將穆拉德（Nadia Murad）共同獲獎，以表彰他們遏止戰爭性暴力、為受害婦女發聲的努力。

挪威諾貝爾委員會表示，兩人置個人安危於度外，「勇敢對抗戰爭犯罪，確保受害者得到公道。他們致力於終結以性暴力作為戰爭武器 ，在喚醒世人關注並對抗這類戰爭罪行，做出卓越貢獻。」

(中時電子報)