台中市一名柯姓男子今年4月，意外得知妻子打算買兇殺夫，賴男向柯告知，妻子要用製造假車禍方式「買凶殺夫」，於是柯男搶先夥同友人把妻子與買凶仲介等5人押走，恐嚇毆打，事後柯遭警方逮捕，以妨害自由等罪嫌送辦。

檢警調查，在台中市開設工廠的柯男，與王姓妻子長期生活不睦，柯男不滿妻子侵占公司資產，並控告對方家暴，王婦也反控柯男與公司員工外遇，雙方有多件官司，法院正審理中。

今年4月間，一名賴姓男子突然找上柯男，表明近日有人要對他不利，提醒柯男要注意安全，並索討新台幣8萬元的「跑路費」。

柯男之後找上林姓友人，以要交付金錢為由將賴男約出後，與林男及多名同夥，將賴男綑綁電擊逼供，才得知王婦以新台幣55萬元的代價，準備以製造假車禍的方式「買凶殺夫」，以詐領保險金。

柯男之後再與林男等人，將妻子與買凶仲介人等5人押走，逼寫自白書並毆打成傷，並逼簽數十萬元的本票，事發後，王婦等人向警方報案。

警方獲報後組成專案小組偵辦，上月逮捕柯男等6人，訊問後依違反組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌送辦，其中柯男與林男，被台中地檢署裁定以6萬元交保候傳。至於柯男說的王婦「買凶殺夫」等情事，檢警正調查中。

(中時電子報)