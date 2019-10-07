王瞳與人夫馬俊麟被爆拍《大時代》假戲真做，馬妻梁敏婷多次PO文暗指王瞳介入婚姻，日前更直接告對方侵權並求償400萬，不料馬、王二人3日原本為解釋王瞳帶著媽媽、阿姨「親門踏戶」事件而開的澄清記者會，最後卻演變成馬俊麟失控淚認「沒有控制自己的感情」，還有些埋怨妻子提告王瞳一事。此舉疑似也再度激怒梁敏婷，她近日公開9月23日的臉書文章，痛揭自己的父母當年會分開就是因為「第三者」。

梁敏婷在文章中指出，很多人都說愛情沒有分對錯、沒有邏輯跟道理可言、愛上了就愛上了，「這些話乍聽之下或許合理，但是如果硬要把愛情的定義凌駕在婚姻和道德之上，那麼這些言論就怎麼聽怎麼刺耳了。」她透露父母分開的原因，正是因為第三者，「那一年我已經十七歲了，爸爸告訴我他找到的是真愛，我能理解他找尋愛的渴望，但是，我沒有辦法同意他違背婚姻約誓的荒唐，當然爸爸口中說的真愛最後並沒有開花，就悄然凋謝，但連同我媽媽的婚姻和幸福也一起陪葬了」，她說，雖然父母後來各自都過得不錯，爸爸的錯誤也不減她對他的尊敬，「但他們的事，影響了我，同時也警醒了我」。

她說，當愛情發生在有了婚姻的人身上的時候，說「愛上了就愛上了」、「明明知道是錯的但自己真的控制不住」、「期待屬於只有我跟你的那一天快快到來」，這些言語多不負責任又自私！所以，就算是多麼愛那個人，甚至愛到能為他付出性命，但如果這段感情是違背道德的，在剛開始萌芽的時候就應該被扼殺，說做不到的，通通只是個「不想做」的藉口罷了。

梁敏婷臉書全文：

近幾個月最深的體會，不是當媽媽後的轉變，或是那些不用負責想說什麼就說什麼的網路發言，而是看了很多所謂對愛情的見解。

很多人都說愛情沒有分對錯、沒有邏輯跟道理可言、愛上了就愛上了等等⋯⋯以我的人生經驗和年紀來說，當個過來人和當事者應該都可以完全勝任了吧！這些話乍聽之下或許合理，但是如果硬要把愛情的定義凌駕在婚姻和道德之上，那麼這些言論就怎麼聽怎麼刺耳了。

我父母分開的原因，正正是因為第三者，那一年我已經十七歲了，爸爸告訴我他找到的是真愛，我能理解他找尋愛的渴望，但是，我沒有辦法同意他違背婚姻約誓的荒唐，當然爸爸口中說的真愛最後並沒有開花，就悄然凋謝，但連同我媽媽的婚姻和幸福也一起陪葬了，雖然他們後來各自都過得不錯，爸爸的錯誤也不減我對他的尊敬，但他們的事，影響了我，同時也警醒了我。

愛情與談戀愛本來就應該要分開來談，更何況每一種感情，都是透過經營來慢慢滋長的：愛情、友情、親情乃至對任何事物的鍾愛之情等等⋯⋯當愛情發生在有了婚姻的人身上的時候，說「愛上了就愛上了」、「明明知道是錯的但自己真的控制不住」、「期待屬於只有我跟你的那一天快快到來」⋯⋯這些言語多不負責任又自私！所以，就算是多麼愛那個人，甚至愛到能為他付出性命，但如果這段感情是違背道德的，在剛開始萌芽的時候就應該被扼殺，說做不到的，通通只是個「不想做」的藉口罷了。

說到愛，不是自己不敢追、不敢愛了，而是我知道自己是個「人」，而且是個「女人」，不應該、也不可以去辜負這個上天給予的身份，而且要對社會負責。

(中時 )