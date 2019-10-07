溫昇豪、陶喆、王麗雅、曾之喬、謝佳見等藝人7日晚出席「夏姿．陳 SHIATZY CHEN」早春系列大秀，現場星光熠熠。剛贏得金鐘獎戲劇節目男配角獎的溫昇豪，特別選擇粉紅色外套做搭配，他笑說：「今天比較喜氣，搭了一個粉紅色外套，是我自己選的，最近比較幸運，粉紅色外套讓整個人氣色看起來比較好。」陶喆則陪母親溫馨登場，陶媽媽一身純白典雅刺繡禮服，外搭紅色披肩，相當亮眼。

溫昇豪時尚品味獨具，他表示：「裡面的T恤值得介紹，我們知道夏姿40年來的堅持，東西兩方的元素結合，東方這次選用荷花，對於意境的表達非常清楚，然後還有莫內的元素，莫內畫作色彩豐富，東方的詩意跟西方的色彩做結合。」他笑稱敲鐘回家，妻小都很開心，但沒特別慶祝，12月拍攝新作品，接下來會做比較專業的訓練，內容目前不方便透露，但與大家的生活息息相關。

王麗雅美腿修長，巴黎工作不忘運動。（夏姿提供）

陶喆（左）陪母親出席時裝秀。（夏姿提供）

王麗雅、曾之喬不約而同選擇露出修長美腿。剛從巴黎返台的王麗雅笑稱，到巴黎從事時尚工作也不忘運動，這樣既能兼顧自己的運動課表，還能在工作之餘不用煩惱享受美食造成水腫。曾之喬近日剛與也敲鐘的吳姍儒（Sandy）、曾沛慈約會，她笑喊「這兩人太旺了」，並透露三人約定新一輩不管有無得獎，都要在工作繼續努力。

曾之喬剛從米蘭返台。（夏姿提供）

(中時 )