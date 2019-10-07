陳璽安當安一日店長，現場吸引不少女鐵粉。（畢獅國際娛樂提供、服裝／ ALLSAINTS、妝髮／陳美莉）

花美男陳璽安日前擔任法國有機保養品牌「法國貝貝」一日店長，他透露女友在美國是上班族，他在台灣忙著拍戲，平時分隔兩地，維持愛情保鮮秘訣是每晚10點一定跟女友視訊。

他回台接拍首部電視劇處女作《遺失的2分之1》，與女友已半年沒見面，劇中有激烈吻戲，會擔心女友看到播出後大吃醋？他笑說，最近有關注馬俊麟和王瞳的新聞，但他掛保證，自己下了戲只回家或去健身房，很少和女演員互動。

由於「馬王」曾被拍到在健身房「巧遇」，陳璽安去健身房需報備？他自豪女友不會亂吃醋，「我和女友幾乎每天都會視訊好幾次，她看得到我在哪，總不可能背景放一幅家裡的照片吧，與其一直擔心互相會不會劈腿，倒不如信任彼此。」

他坦言，以前對保養沒什麼研究，青春期長青春痘喜歡亂擠，造成痘疤，之後工作關係開始化妝，才意識到清潔保濕重要性。他很推薦自己擔任店長的保養品給女友，認為品牌訴求就是有機健康，不僅是擦在臉上的，甚至每天刷牙的牙膏都應該要注重天然安全，否則日積月累都會成為負擔。

對女人每天要擦這麼多保養品不覺得麻煩？陳璽安說：「不麻煩啊，女生擦保養品的樣子很性感，尤其天然保養品散發出的淡淡香味更加分。」他自己是該品牌忠實愛用者，有內蒙古女粉絲得知他將出席活動，特別「翻牆」上臉書跟廠商下訂，甚至把最好用的號稱3秒膠的臉部緊緻精華液及最新的山茶花精華油全搶到手，讓陳璽安笑說：「是真的有研究。」

法國貝貝天然有機沐浴護膚品牌經歐盟ECOCERT有機BIO雙認證，在法國已有將近40年歷史。台灣總代理執行長Tiffany說：「很多人覺得天然有機的保養品太溫和，對於許多女性追求的緊緻拉提、嫩白效果應該不會太好，其實大家都小看天然植物的力量，它們的確很溫和但效果更好。」

(中時 )