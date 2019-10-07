最近2個火紅直播主都因官司纏身受到社會矚目，一個是連千毅、一個是阿扁，其中，連千毅在偵查中被法院收押禁見在看守所，竟能吃滷味、看電視，另個保外就醫在家養病的阿扁更開直播向小英總統嗆聲。沒想到，矯正署搬出《憲法》指扁高談闊論是言論自由，國內監所管理如此人性化，難怪再犯比例這麼高。

阿扁保外就醫屢踩「四不」紅線，台中監獄都以尊重醫療團隊6個大字「睜一眼、閉一眼」，阿扁也樂此不疲，甚至參加908台灣國募款餐會直接嗆中監「那個鬼地方」，還說自己職業是政治，逼的中監乾脆閉上眼睛，任由阿扁趴趴走，讓他參加民進黨黨慶，更開直播向蔡英文總統嗆聲把他抓回去。

阿扁把司法威信踩在腳下，矯正署長黃俊棠在面對立委陳玉珍質詢時，卻沒有愧疚之意，竟然還說阿扁嗆總統是「言論自由」，是憲法保障的區塊，更評論中監的「四不原則」是個不成文的原則，當初中監三申五令給阿扁的緊箍咒，這下子全成一紙符咒，嚇人而已。

其實阿扁和連千毅都因直播而紅受到關注，連千毅是紅到發紫，引發街頭鬧事，結果惹來行政院長蘇貞昌震怒，進了看守所；而阿扁則是在家裡開直播針對時事發表政治言論及評論，以阿扁自許是政治工作者，如此所為也不令人意外。

只是，矯正署不該也不行用言論自由替已被法院認定是貪汙犯的阿扁解釋，因為旅美藝人張琍敏僅因在臉書轉貼文章就遭總統府祕書長陳菊提告，言論自由這4個字對民進黨政府而言，並不適用。

(中時 )