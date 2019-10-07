「韓國音樂界的梅莉史翠普」鮮于貞娥今（7日）首次來台會樂迷，辦搶聽會為10月底售票演唱會造勢，鮮于貞娥現場獻唱3首經典曲，分享遊台北初體驗心得。被韓媒封韓國音樂界偶像推手的她，與IU、GD&TOP、2NE1、CNBLUE鄭容和等巨星合作，不管是爵士、靈魂、搖滾各種曲風游刃有餘，演出被讚「此生必聽的現場演出之一」。

甫發行新專輯的鮮于貞娥在百忙中飛來台灣為月底的演唱會做宣傳及辦搶聽會，除了對這次台灣首演特別重視外，主要是因為對於台灣豐富的音樂文化非常有興趣，她表示：｢一直有聽說台灣的朋友很喜歡看演出，讓我很期待能實際感受這樣的氛圍，加上聽到先前來台灣演出的So!YoON!提到台灣的朋友很熱情，讓我也產生想先來台灣走走、跟大家見見面的心情，因此對於這次台灣行非常期待！」

想用音樂跟樂迷來場音樂約會的鮮于貞娥，在《鮮于貞娥pop-up搶聽會》上特別帶來了＜Upside Down＞及前陣子甫發行的新單曲＜CLASSIC＞，以電鋼琴及採樣效果器配上穿透力十足的嗓音就上陣的她，表演渲染力之強，讓全場樂迷無不沉溺在她的歌喉中。

其中一首<SAM SAM>是鮮于貞娥的經典作品，沒想到鮮于貞娥一開口講了歌名，讓現場樂迷一陣歡呼，發現大家都知道這首歌的鮮于貞娥非常意外，開心地說：｢我有台灣粉絲！」值得一提的是，入境隨俗的鮮于貞娥一出場還特別開口用中文自我介紹，贏得大家掌聲不斷，她表示：｢本來想要在月底演唱會上的歌單中，在歌曲重點節拍中加入一些中文翻譯歌詞，後來發現中文真的太難，可能要再多練習一下！」

韓國頂尖音樂人鮮于貞娥現身台灣，舉辦首場搶聽會。（LITTLE M LIVE 提供）

為了首次來台灣宣傳，鮮于貞娥做了許多功課，除了把要做的訪問題目仔細地閱讀過，還向工作人員討教如何用中文跟台語問候大家；她表示：｢我覺得學習基本的問候方法是一定要的，也想學我的歌名用中文和台語怎麼說，像是『接下來要為各位帶來的是OOO這首歌！』這句話，我真的很想自然而然地在演出時這樣說呢！」

而聊到用中文自我介紹，由於｢鮮于貞娥」這個名字非常特別，先前在上韓國音樂節目《柳熙烈的寫真簿》時，鮮于貞娥還曾提到鄭容和有教過自己怎麼用中文念｢鮮于貞娥」這四個字，今天趁著搶聽會，主辦單位特別把她的名字中取「于」跟「娥」兩個字的諧音，送了她兩個｢魚」跟｢鵝」的可愛玩偶，以可愛方式讓她快速學習念自己的中文名字；當場現學現賣用的鮮于貞娥笑說：｢先前鄭容和教我念中文名已經過一段時間，其實我有點忘記怎麼念，不過我想拿到這兩個玩偶之後，我應該會很快記住！」

對於大家形容自己歌聲有著｢唱甚麼、像甚麼」般梅莉史翠普演技實力，鮮于貞娥謙虛地表示不敢當，她說：｢完全沒有這回事！我只是懂得一點如何把歌曲用適合自己方式詮釋的方法而已。」至於｢韓國梅莉史翠普」的封號，她笑說：｢從小就有人說我長得像梅莉史翠普，所以才會得到這種稱號吧，哈哈！」

首次來台灣的鮮于貞娥對於台灣的印象是個｢擁有美食和甜點及多元文化的地方」，她表示：｢感覺這塊土地是能兼容擁有各種興趣的宅宅們及喜歡各種流行趨勢的人。」而昨晚一抵台的鮮于貞娥與韓國YouTuber金多多一起到有名的寧夏夜市去逛逛吃美食，標準｢吃貨」的她，一路上吃了臭豆腐、芋泥球、蚵仔煎、菱角、及古早味豆花，每樣都稱讚｢太好吃」，甚至吃完臭豆腐之後還笑說：｢一點都不臭！」

事實上鮮于貞娥在來台灣之前，最期待的台灣小吃其實是｢大腸蚵仔麵線」，她笑說：｢因為我非常、非常喜歡吃腸子，所以當我聽到麵線裡竟然有放的時候，就覺得一定要吃吃看！其實去到別的國家或城市，我最好奇的就是當地居民的日常飲食，所以請台灣歌迷多多推薦給我吧！」鮮于貞娥31日晚上8點在永豐Legacy Taipei音樂展演空間舉辦《Hello, 初次見面》台北演唱會。

(中時 )