央視主播：莫雷終於爆雷了，挑動港獨，火箭隊或失去中國市場

火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)發佈涉港言論事件不斷發酵，民眾的怒氣來勢洶洶已至一發不可收拾程度，除了官方的籃球協會與媒體群起痛批之外，與火箭隊合作陸企紛紛解除贊助或合作契約，到7日晚間大陸網民們也發現，在淘寶、京東、拼多多等大陸最大網購平台上的所有火箭隊商品已全線下架。阿里巴巴公司對外表示，下架火箭隊商品是因為莫雷的言論「嚴重傷害了中國人民的感情和底線」。

中國大陸官方、企業與民眾針對NBA休士頓火箭隊總經理莫雷的怒氣來得又快又急，讓人應接不暇。在莫雷於推特上發表支持香港示威群眾的言論後，數小時之內官方媒體就開始嚴厲批評，接著中國籃球協會與相關體育組織亦聲明中止與火箭隊合作事項，不到幾小時內，大陸與火箭隊簽有轉播與贊助合約的廠商陸續宣布解除合約，未來預期還會有更多的大陸企業宣布與火箭隊終止合作關係。

據新浪微博網友與媒體公號指出，新浪科技頻道發現7日晚間在淘寶上搜索「火箭隊」關鍵字，已經搜索不出任何產品。經向淘寶公司查詢獲得的回應是：涉主權問題沒討價還價餘地，因此全面下架火箭隊商品。淘寶所屬的阿里巴巴方面表示，休斯頓火箭隊總經理莫雷的言論「嚴重傷害了中國人民的感情和底線」。

網友指出，目前在淘寶上以關鍵字「火箭隊」、「火箭隊球衣」、「休斯頓火箭」等關鍵字，均顯示「非常抱歉，沒有找到相關的寶貝」。而其他的大型網購平台如京東、拚多多等，也被發現同樣都下架了NBA火箭隊相關產品。有知名微博博主稱，「NBA官方聲明還在含糊其辭，再發酵下去，我估計不只火箭隊，所有NBA所有產品都會下架。」

大陸央視體育頻道主播在宣讀大陸籃協停止與火箭隊合作的聲明時疾言厲色地嗆聲：「火箭隊的莫雷！這次你真的犯規了！犯規就要付出代價，如果犯規了還不改的話，那就可能會被罰下場。中國籃協已表示要暫停與這家俱樂部的交流與合作，很多中國火箭隊球迷表示要把火箭隊『拉黑』，你看，在中國市場上你有可能要被下架了。為什麼？道理很簡單，就像很多球迷說的那樣，中國的火箭隊球迷首先是中國人，我們更愛的是『中國紅』而不是『火箭紅』。其實一枚火箭最忌諱有『雷』，排『雷』還來不及呢！如果你還『爆雷』的話，那這樣的火箭，這樣的球，不看也罷。」

不過也有網友不同意淘寶等電商下架火箭隊商品的做法，他們認為這是電商平台欺負店家，店家販賣火箭隊的產品完全合法合理，國人覺得受傷可以不買，但你作為平台方不能如此無賴呀！

另有曾支持火箭隊的網友說，「虧我還是這麼多年鐵杆火蜜啊，之前買的隊服怎麼辦？棄之唄。這麼多年，在國人心中火箭隊一度成了『中國隊』，Murray和官方真是讓人寒心又憤怒，國家面前無主隊，我們心中的是中國紅🇨🇳 🇨🇳 而不是火箭紅。」

(中時電子報)