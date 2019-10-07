礁溪老爺深耕宜蘭有目共睹，開幕至今與數十位藝術家跨界合作，從文學、工藝、花藝、舞蹈、音樂、插畫與設計等，讓藝術融入生活、扎根土地，更讓旅人在度假中擁有新視野與美好旅程。今年度展覽從三大面向「色彩」、「繪畫」、「雕塑」進行規劃：色彩由「盧彩連」老師在年初帶來藍染作品從植物染感受藝術 ; 繪畫邀請入圍義大利波隆那兒童書展插畫家「李允權」作品在暑假觸及童心 ; 年度最「重量級」雕塑展出則由旅居義大利15年的雕刻藝術家「溫岳彬」帶來《秘密》(Secret)藝術展，來自義大利卡拉拉的大理石與銅雕的傳統技藝在藝術家手上重新擁有生命與靈魂，更為生命說出美好寓意。2019年10月5日(六)到2020年1月6日(一)在礁溪老爺藝術長廊展出，所有的秘密都在每件雕刻創作裡，邀您細細品味。

藝術家溫岳彬畢業於義大利卡拉拉藝術學院雕刻系，旅居義大利15年學習並從事雕刻創作。曾師事尼古拉. 貝杜（Nicolas Bertoux）、薩燦如（Cynthia Sa）等知名藝術家，累積紮實深厚的創作觀念及技法並於2013年返國成立個人工作室。先後協助金門石雕公園雕刻家張國榮、法國雕刻家Nicolas Bertoux、美國籍雕刻家Roberto Santo等多位享譽國際的雕刻家完成藝術創作，並曾從事壁畫修復與大型銅雕創作對石雕有獨到見解。溫岳彬說：「心中的美麗與哀愁，必須以優雅的方式呈現作品。

礁溪老爺溫岳彬個展《秘密》開幕，溫岳彬老師親臨透露雕刻藝術的秘密

透過創作將靈魂釋放，透露真實略帶缺陷的美麗心世界」，這次《秘密》個展，將呈現向雕塑大師 米開朗基羅致敬的作品「男性」闡述東方男性習慣將柔軟的自我隱藏在堅毅的表像之下，正如大理石下的美麗形體般，此外更有象徵女性地位、內心世界與東方文化等作品，堅硬的大理石結合簡單的人體線條呈現柔軟姿態，更建構出許多形體間的複雜細節，在簡單與複雜間遊走取得平衡關係，像是在大自然中尋找完美和諧秘密的過程。更多礁溪老爺藝文展演及溫岳彬雕刻個展《秘密》相關訊息，可上礁溪老爺官網查詢。

溫岳彬個展《秘密》作品-男性(卡拉拉頂級白色大理石)

溫岳彬WEN YUEH-BING個人簡介

1993 畢業於臺北市立松山商業職業學校-廣告設計科

1998 翡冷翠卡畢爾羅設計學院(Cappiello Academy of Florence)- 室內設計科畢業

2011 義大利卡拉拉藝術學院(Carrara Academy of Fine Art)-雕刻組專修班畢業

1999 於金門石雕公園擔任雕刻家張國榮先生的助手。

2000 擔任法國籍雕刻家Nicolas Bertoux（尼古拉．貝杜）先生，旅居義大利臺灣女刻家薩燦如女仕的助手，從事石雕藝術的創作。

2002 於翡冷翠Teresa Porcino女仕的個人工作室，從事壁畫修復。

2003 跟隨美國藝術家Roberto Santo至美國紐澤西玩具反斗城總部安置入口意象公共藝術『透過孩子的眼睛看世界』，此件公共藝術在義大利塑模灌製，運至美國安裝，總工作期程共十個月。

2003/11 協助美國籍雕刻家Roberto Santo制作大型銅雕藝術創作。

2011 卡拉拉 IL CUORE PER LA VITA DI GIAPPONE 311地震日本賑災募款

2013 回臺籌備個人工作室，從事個人藝術創作。

2014 YOUNG ART TAIPEI 台北國際當代藝術博覽會

2014 ART KAOHSIUNG 高雄藝術博覽會

2015 質樸 Essenziale尚畫廊第一次個展

2015 臺北藝術博覽會

2016 韓國首爾，亞洲當代雕刻家協會國際聯展

2016 當代一畫廊個展

(中時電子報)