印度最大的國防製造公司「印度斯坦航空有限公司」（HAL），即將發動全體僱員無限期大罷工，這是由HAL工會聯盟協調委員會（AIHALTUCC）所組織的，訴求是加薪。

防衛世界(Defense World)報導，AIHALTUCC 工會聯盟決定將於2019年10月14日，在全印度所有9個航太製造廠，發動所有僱員全體大罷工，要求自2017年1月1日起生效的工資調整案必須即刻落實。

HAL官方網站發表聲明說，工會聯盟沒有意識到大環境的局限性，例如印度國防高層發布的指導方針，那不是公司能決定的，因此即使無限期罷工，公司也無法配合他們的要求，最終受害的還是員工 。

印度航空(HAL)的光輝戰機生產線。(圖/HAL)

管理層表示，他們願意進行討論，但是必須在工會願意面對現實期望，並且有意進行合作的情況下，才能確定自2017年1月1日起生效的工資調整，是否能落實。

管理層還說，工會提出的無限期罷工，既不符合組織的利益，也不符合員工的利益，就算管理層接受不切實際的要求，這必然違反政府的指導方針，而且還會影響公司的競爭力。

管理層警告，根據現行法律規定，這是一場非法罷工，而工人必將失去公司的各種福利。

目前是在HAL公司特別忙硋的時候，公司正在洽談Su-30MKI的增購訂單，並且現有的工作是製造印度自製的光輝式戰機(Tejas)；同時美國也有意授權印度製作先進F-16，稱為F-21。

(中時電子報)