百萬現金大FUN送－買運彩 抽現金 真金彩

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

每年10月開始都是棒球季最緊張刺激的時刻，美職、日職、中職紛紛進入季後賽，各聯盟的強隊開始捉對廝殺爭奪總冠軍，比賽精彩萬分，今年將更有看頭，因為2項重要的國際賽事也落在10月及11月，分別是10月14～20日的「亞洲棒球錦標賽」以及11月2～17日的「世界12強棒球錦標賽」，這2項國際賽事關係著中華隊是否可以進軍明年東京奧運，台灣運彩準備了100萬元的現金，要來大放送給這段期間關心賽事、買運彩助體育且幸運抽中獎項的10位消費者。

今年10月起棒球重要賽事。(台灣運彩提供)

「百萬現金大FUN送－買運彩 抽現金 真金彩」的抽獎活動，將從108年10月8日(二)00:00開始，至108年11月17日(日)23:59止，為期41天，在這期間不限球種、不限玩法，只要單張或單筆投注滿1,000元(含)，就可以參加抽獎活動，在投注站購買實體票的朋友們記得要到台灣運彩官網的活動網頁進行登錄並輸入相關資料，如果你是虛擬會員則只要在活動網頁輸入會員代碼並勾選詳閱活動辦法，即可取得抽獎資格，台灣運彩將在11月27日抽出10名幸運中獎者，每名可獲得10萬元的現金，活動詳細辦法如附，大家也可以上台灣運彩官網查閱。

百萬現金大放送。(台灣運彩提供)

百萬現金大放送活動辦法。(台灣運彩提供)

喜愛棒球賽事的朋友們，在關注誰能奪下今年美國職棒總冠軍、日本一、中華職棒總冠軍，以及中華隊在「亞洲棒球錦標賽」和「世界12強棒球錦標賽」表現時，也可以買張運彩驗證一下自己的判斷，除有機會投注中獎外，也可以參加現金抽獎活動，多一個抱回10萬現金的機會。

(中時電子報)