為了長佳盃三對三 運彩女孩請來黃泓瀚助陣 06:412019/10/08 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黃泓瀚為運彩女孩加油！(台灣運彩提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《籃球》黃泓瀚 X 運彩女孩 運彩女孩籃球隊挑戰10月12日在中和運動中心舉辦的「長佳盃三對三籃球賽」，雖然女孩們都有底子，但面對高強度賽事，她們請來最強幫手、今年瓊斯盃擔任中華白隊隊長的黃泓瀚，來進行指導！ 黃泓瀚不但展現專業，更有耐心，針對每個細節與戰術，以及場上的溝通都進行指導，女孩們收穫滿滿，更對接下來的賽事，展現企圖心！ 「希望運彩女孩能好好練習，祝她們打出好成績，運彩女孩加油！」黃泓瀚送上祝福，期待女孩們能在本周六的長佳盃賽事，打出漂亮好球！ 台灣運彩官網 (中時電子報) #運彩女孩 #黃泓瀚 也許您會感興趣 推薦閱讀 《時來運轉》運彩報報－WTA北京公開賽 百花爭豔 16:222019/10/03 體育 《時來運轉》運彩報報－盤點歐洲四大足球聯賽不敗球隊 16:262019/10/03 體育 《時來運轉》運彩報報－男排世界盃開跑 美國波蘭強權交鋒 16:312019/10/03 體育 運動賽事轉播四最 運動員拚搏爭榮耀 17:012019/10/03 體育 2020渣打馬再開跑 邀蔡依林代言發揚公益精神 17:112019/10/03 財經 揭伊斯蘭國暴行 倖存女孩持續奮鬥 19:542019/10/03 生活 紅孩兒錄新曲崩潰喊「惡夢」 嘉賓要找「紅衣小女孩」 21:122019/10/03 娛樂 《時來運轉》主筆室－勒沃庫森、RB萊比錫追趕拜仁 13:582019/10/05 體育 台灣女孩日 山林女孩分享無畏人生 20:022019/10/05 生活 《時來運轉》主筆室－紐卡索聯積弱 曼聯誓搶作客首勝 10:262019/10/06 體育 體育熱門新聞 NBA》陸球迷抵制火箭 美國鄉民憤怒 - 體育 「提前封王」 體操男隊奪東奧4席資格 - 體育 《時來運轉》他們都中大獎！小額買運彩正比秘訣 - 體育 啦啦隊女神「峮峮」 當店長 小露性感粉絲全嗨翻 - 體育 預測世界大賽 林子偉押這隊 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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