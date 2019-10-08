《籃球》黃泓瀚 X 運彩女孩

運彩女孩籃球隊挑戰10月12日在中和運動中心舉辦的「長佳盃三對三籃球賽」，雖然女孩們都有底子，但面對高強度賽事，她們請來最強幫手、今年瓊斯盃擔任中華白隊隊長的黃泓瀚，來進行指導！

黃泓瀚不但展現專業，更有耐心，針對每個細節與戰術，以及場上的溝通都進行指導，女孩們收穫滿滿，更對接下來的賽事，展現企圖心！

「希望運彩女孩能好好練習，祝她們打出好成績，運彩女孩加油！」黃泓瀚送上祝福，期待女孩們能在本周六的長佳盃賽事，打出漂亮好球！

(中時電子報)