摸雞蛋未洗手 女染沙門氏菌大腸爛險死（影/中視新聞）

摸完雞蛋記得要洗手！高雄一名35歲女子因工作關係，常需摸雞蛋卻沒洗手就吃飯，沒想到日前她突然腹瀉、發燒，發病一周後，轉診到高雄長庚醫院，醫師發現她疑因摸雞蛋沒洗手，誤食沙門氏菌造成感染，且併發毒性巨結腸症，超過九成大腸已發黑壞死，經開刀切除，住院治療一個月，才救回一命。

高雄一名販售雞蛋的女子，日前因腹瀉、腹痛、發燒一直好不了，到院看診時醫師發現她腹部鼓脹，幫她做了了X光片發現，她的大腸腫脹，有九成都壞死了。

照X光後發現，女子9成以上的大腸已經腫起來，長庚醫院大腸直腸外科主治醫師蔡鎧隆表示，「大段的大腸已出現破裂壞死的跡象，合併出現有腹膜炎的情況」，甚至發現病患的腸壁都出現空氣，代表「腸壁壞死」了，且除了大腸壞死以外，女子還出現了結腸症、敗血症等併發症。蔡鎧隆說，當下立刻幫這位女子把這些壞死的腸子切除，大概切了100公分。

另外，蔡鎧隆說，這種狀況比較罕見，比較有可能是因為該女病患本身免疫力低，像是具有「輕微糖尿病」危險因子，在這個前題知下，再因為摸了沾有沙門氏菌的雞蛋，沒有洗手就直接吃飯，才會導致大腸壞死。

臺安醫院減重中心主任糠榮誠醫師表示，會感染到沙門氏菌，一般是因為摸到糞便沒洗手，或摸到比較髒的東西沒洗手後，又吃進肚中，主要傳染途徑是糞口傳播，因此醫師強調吃東西前一定要洗手，盡量不要吃生的食物。

醫師蔡鎧隆表示，「大段的大腸已出現破裂壞死的跡象，合併出現有腹膜炎的情況」，當下立刻幫這位女子把這些壞死的腸子切除，大概切了100公分。(圖/摘自中視新聞)

(中時電子報)