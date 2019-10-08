林凡近來推出全新單曲〈如果那天〉，不僅宣布加盟華納音樂重振音樂事業，喜歡運動的她更同時加入了「搖滾排球隊」，希望能為推廣排球運動盡一份心力！而球隊將於15日與國手級的「鯨華女排」進行友誼賽，為此，她最近也在工作空檔特地與一群好友們練球，十分認真。

「搖滾排球隊」由四分衛樂團主唱阿山及虎神擔任召集人，邀請對排球有興趣的音樂人組隊打球，而球隊日前進行海選，包括林凡、郭靜及周定緯….等都入選成為隊員。學生時代就打排球的林凡分享：「在加入排球隊前就時不時會有不同球友邀打球。一直到加入後才開始固定練球，目前頻率大概一週會練習一次。」許久沒練習的她更笑說：「太久沒固定打球，所以一開始渾身到處瘀青，尤其是手臂跟膝蓋，朋友看到都會開玩笑問我最近是不是被誰『家暴』！哈哈！」而林凡也表示能與搖滾界的前輩們四分衛、董事長們一起合作覺得很榮幸也很酷，相信之後隨著時間大家會越來越有默契！

而球隊也固定和來自不同地區的專業隊伍及校隊互相切磋，上週的練習賽更是對上了來自鶯歌國中的女子排球隊，正式開打前，林凡笑說光是看到學生們練習的氣勢就覺得有點緊張：「他們雖然只是國中生，但是氣勢完全不輸給國手級的排球隊！」練習賽途中，更讚嘆於她們團隊的默契，最後比賽結果也以些微差距落敗，林凡表示：「我覺得我們打的不差，但還是輸球了！有點可惜。」15日表演賽的時間及地點近期將在「搖滾排球隊」的官方FB公布。

林凡很喜歡運動。（華納提供）

林凡很喜歡運動。（華納提供）

(中時 )