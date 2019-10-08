2019德國斯圖加特世界體操錦標賽中華隊傳回捷報！繼16歲女將丁華恬拿到全能東京奧運門票後，由李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然及游朝偉組隊的中華男子體操隊，前天在成隊資格賽首日曾以250.093分名列前茅，今天隨著其他組別的國家地區完賽，最終名次為第7名，確定拿到4席2020東京奧運參賽資格。

中華體操隊本屆世錦賽成績大躍進，成隊總分比去年卡達多哈世錦賽238.195分、排名17的成績，大幅進步了11.898分，前天接受國際體操總會訪問時，唐嘉鴻就笑著說：「是將近12分的進步耶！」余秉謙更是霸氣喊出：「我們要去參加奧運！」

其實台北時間昨天晚間本屆世錦賽成隊資格賽還沒比完，中華男隊就確定搭上奧運列車，因為這次世錦賽團隊資格賽成績排名前3名的俄羅斯、中國大陸及日本，去年就已經收下成隊4席資格，所以今年世錦賽資格賽扣掉上述三隊，還有9張奧運團體資格供爭取，中華隊只要排進前12名就沒問題，不過中華健兒們相當爭氣，繳出相當出色的成績，在還有6個國家地區尚未完賽的情況下，就提前確定進軍奧運。

最後賽程結束時，烏克蘭和英國各以253.528分、252.409分，擠下原本的第4名美國及第5的中華隊，最後前12名隊伍依序是俄羅斯、大陸、日本、烏克蘭、英國、美國、中華、韓國、巴西、西班牙、德國與義大利。

先完成賽事的中華隊雖然最後一天成隊資格賽不用上場，還是到現場觀賽，注意對手成績和狀況，唐嘉鴻表示，資格賽先拿到高分的開心情緒已經過了，再次進入體育館看比賽的心情，就像在等放榜一樣緊張。

主力之一的李智凱昨天深夜也透過臉書粉專興奮向粉絲報喜，「新歷史啦～～～～大躍進新的突破，拿下奧運團體4個席位，提前封王的概念，太感動了！辛苦各位老師、長官們，這只是一個過程，下一哩路等著我們。」

(中時電子報)