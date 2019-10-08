國民黨總統候選人韓國瑜副手人選尚未出爐，最初，有人點名前新北市長朱立倫，但朱始終不鬆口；如今再傳國民黨立委江啟臣，被認為有助於提升韓形象。對此，國民黨前立委林郁方評論浮現檯面人選，特別提醒朱立倫必須在2020這場選舉要有角色，朱立倫要小心不要被責備沒當副手，讓這場選舉輸掉。

據《中評社》報導，林郁方認為，朱立倫當過新北市長、行政院副院長、國民黨黨主席等，又是財經專家，加上岳父高育仁家族，有特定影響力，朱本身已經有一個強大網狀的支持力量，這是可以實際幫忙韓國瑜。

另外，林郁方被問到韓國瑜與張善政搭檔適合嗎？林郁方則避談改說江啟臣不錯，因為他年輕、資歷擔任兩屆立委，又當過立法院黨團總召，加上博士學歷，也非常適合。

不過，林郁方再次提及朱立倫，指朱是高度本省化的外省菁英，閩南語講得也不錯，是韓國瑜可以考慮的副手人選。若朱立倫想選2024，而不願意擔任副手？那朱立倫必須在2020這場選舉要有角色，要小心不要被責備，因為沒當副手，讓這場選舉輸掉。

(中時電子報)