感動超越《明天，我要和昨天的妳約會》的日本年度催淚愛情電影《在時間停止的世界相遇》由板垣瑞生、吉柳咲良、竹内涼真領銜主演，同時也是竹内繼電視劇《黑色止血鉗》之後，再度飾演醫生角色，在片中與石橋杏奈扮演夫妻浪漫談愛。值得一提的是，女主角吉柳咲良近期因為參與人氣動畫電影《天氣之子》的配音工作，因此廣為人知，並受到導演新海誠的高度肯定。新海誠更在《天氣之子》上映期間，在自己的推特幫她打片：「吉柳咲良主演的電影《在時間停止的世界相遇》要上映了，好想看！！！」

竹内涼真近期的電影與電視作品不多，《在時間停止的世界相遇》可說是他今年到目前為止，第一部釋出的影視作品。他在片中飾演曾經歷過「時間停止」奇幻狀況的青年醫生，也是他繼電視劇《黑色止血鉗》之後，再度飾演醫生角色。

對於有機會演出這部感人至深的奇幻愛情故事，竹內欣喜表示：「雖然只拍攝短短幾天，卻在片場中得到板垣瑞生與吉柳咲良兩位年輕人的刺激。我一面想像在高中時代經歷時間停止，並在那個世界裡邂逅了命中注定之人，一邊投入其中拍攝。至於我所飾演的角色，到底將以什麽樣的形式與其他人有所關聯呢？而我又會如何關注他們呢？請大家一定要多多支持這部電影！」同時，竹内也與石橋幸奈首度扮演夫妻，並在片中默默守護著對方，竹內也對此表示：「跟石橋對戲充滿了自然與空氣感，非常有意思。」

《在時間停止的世界相遇》吉柳咲良首度主演電影就獲得導演新海誠極力推薦。（采昌國際提供）

此外，跟竹內涼真相同經紀公司的吉柳咲良，當年透過經紀公司選秀而出道，吉柳便透露：「試鏡時有見過竹內，當時就曾說過『很想與竹內涼真共同合作。』沒想到這麼快就完成了心願，真是嚇了一跳！」不僅如此，吉柳近期也因為在人氣動畫電影《天氣之子》當中，擔綱女主角弟弟「天野凪」的配音工作，因此廣受討論。適逢本片即將上映，新海誠也在自己的推特上力挺：「吉柳咲良主演的電影《在時間停止的世界相遇》要上映了，好想看！！！」

《在時間停止的世界相遇》改編自超人氣輕小說作品，催淚程度超越奇幻愛情電影《明天，我要和昨天的妳約會》。該片於9日上映。

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