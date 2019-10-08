飛行了1萬多公里，搭乘三趟國際航線再轉兩趟國內線，台灣世界展望會資助兒童計劃代言人許瑋甯九月中旬花了將近兩天的時間，才風塵僕僕抵達非洲莫三比克的莫古巴縣（Mocuba），除了見證從茫茫沙土轉為勃勃生機的計畫區，許瑋甯更看見資助兒童計畫如何在最脆弱地區轉變生命，結出豐碩果實，尤其是幫助最弱勢的女童繼續上學，甚至因早孕等問題而被迫中斷課業的女孩們重返校園，朝夢想前進。

莫三比克的人文發展指數，在全世界189個國家中，排名第180名，是世界最窮的國家之一，當地有38％的學齡孩童沒有接受學校教育，即使幸運入學，也僅有40％的學童能完成小學教育。許多身處脆弱環境的孩子由於貧窮、弱勢等因素，被迫艱困成長，而女孩們往往面臨更嚴峻的生存考驗，是弱勢中的最弱勢族群，她們為了家計或是因為早婚、早孕等因素，失去上學的機會，夢想受剝奪。讓許瑋甯慶幸的是，在世界展望會的幫助下，她此行看見的已是校園裡的女童數量增加，甚至連早婚或早孕的女孩們，也為自己爭取到了重返校園的機會。

許瑋甯拜訪艾瑪的家，和她一起做家務。（林淑娟攝）

許瑋甯拜訪艾瑪的家，和她一起做家務。（林淑娟攝）

許瑋甯幫艾瑪洗碗做家事。（林淑娟攝）

行程中，許瑋甯認識了18歲的小媽媽艾瑪（Ema），艾瑪是馬庫撒社區資助兒童計劃的受助女孩，說著葡萄牙語的她，和許瑋甯跨越語言藩籬，比手畫腳領著許瑋甯走過一遍自己每一天的日常：打掃庭院、取水、洗碗、採樹薯、削樹薯、煮飯等家務，這還不包括照顧自己2歲大的兒子。艾瑪在16歲時生下一個兒子，孩子的父親在她懷孕時便離開了她，平安產下小男嬰後，艾瑪天天以淚洗面。爸爸追問下才知道，她仍想回到學校完成學業。

許瑋甯跟著艾瑪去拔樹薯。（林淑娟攝）

許瑋甯跟著艾瑪去拔樹薯。（林淑娟攝）

許瑋甯跟著艾瑪去拔樹薯。（林淑娟攝）

許瑋甯在艾瑪的指導下，很認真削樹薯。（林淑娟攝）

艾瑪的爸爸對許瑋甯說，艾瑪懷孕時才15歲，年紀太小，根本還沒準備好、也沒有能力當媽媽，如果不讓她繼續讀書，就像把一盞燈藏在桌底下，但是燈應該放在桌上，才能照明、發揮功用。讀書是唯一能讓艾瑪實現夢想的機會，接受教育，艾瑪就能發光發熱，可以照顧自己、兒子以及兄弟兄妹。於是在家人的支持下，艾瑪重返校園，每天下午騎8公里的腳踏車去上學。艾瑪則告訴許瑋甯：「懷孕不是生命的終點，我想成為女孩們的榜樣，讓她們知道即使小小年紀懷了孕，依然能夠繼續念書、追求夢想。」

許瑋甯和艾瑪母子合影。（林淑娟攝）

許瑋甯和艾瑪及她的兒子和弟妹合影。（林淑娟攝）

許瑋甯跟艾瑪的兒子玩球。（林淑娟攝）

許瑋甯聽聞艾瑪的故事很感動，稱讚爸爸很有遠見，因為他願意排除萬難，想辦法幫助艾瑪回學校念書，這在當地是很難得且不容易的事。她在艾瑪身上看見資助兒童計畫為這一家人帶來外部的幫助，連結家庭內部支持的力量，產生一股強而有力的希望，足以讓艾瑪做她想做的事、朝夢想邁進，「艾瑪笑說她想當交通警察，我覺得這是很棒的夢想，交通警察是可以維持社會秩序的人，我從中看到了艾瑪對自己的期望」。

許瑋甯把行前親手以棉線畫成的一朵花送給艾瑪，寫上葡萄牙文祝福艾瑪「夢想成真」，希望她未來的人生也能如花綻放。

許瑋甯送親手畫的花給艾瑪。（林淑娟攝）

臨別時，艾瑪把家裡最珍貴的雞回送給許瑋甯。（林淑娟攝）

許瑋甯也在穆尼巴計劃區遇見了另一位19歲的小媽媽黛芬娜，黛芬娜跟許瑋甯分享自己因早孕而被迫停止就學的故事；她在學校與一個男孩談戀愛，懷孕後男孩就離開消失了，爸爸知道後不停打罵她、言語羞辱加上虐待。由世界展望會協助成立的兒童保護委員會知情後，便提供她的父母諮詢、建議他們要接納自己的孩子、陪伴她度過艱難時刻，展望會也給了黛芬娜一個縫紉包，以及油、鹽、糖、肥皂、鉛筆等生財工具，讓她拿去市場賣，她開始做小生意、賺一點錢養活自己和9個月大的兒子，不再完全需要仰賴父母。

黛芬娜告訴許瑋甯，她明年就會重返校園，而且她現在也是當地兒童保護委員會的成員，提倡並保護女孩的權益，希望自己將來完成學業後可以成為老師。

聽完這些早孕少女的人生故事後，從2007年開始陸續資助各國孩童的許瑋甯透露，她曾從一個小女生讀小學時開始資助對方，「忽然有一天，我收到她的信，說她已經變成一個媽媽了。當下我感到很驚訝，也覺得她因為生了小孩而中斷就學，覺得好可惜」。

許瑋甯與黛芬娜母子。（林淑娟攝）

許瑋甯認真聆聽黛芬娜說著自己的故事。（林淑娟攝）

不僅是艾瑪、黛芬娜，或是她資助的女童，對許瑋甯來說，很早生小孩的她們，其實都是小孩在帶小小孩，她期盼這些因早孕而被迫中輟學業的女孩們都能排除困難，如願回學校完成學業，「真的很希望哪天有機會再見面時，她們已經可以獨立，也都各自完成人生夢想了」！

台灣世界展望會與代言人許瑋甯籲請各界一起加入「資助兒童計畫」，號召親朋好友一同響應「資助她！改變非洲的1,000個契機」，在10月11日國際女童日前，為至少1000名身處最脆弱環境的非洲女童找到資助人，支持她們接受教育、獲得培力，學習知識與技能，藉以得到未來自主的力量，不僅轉變自身生命，還可發揮影響力，促成更多兒童、家庭與社區的正向改變。

●更多了解「資助她，改變非洲的1000個契機！」及線上資助、捐款，請至台灣世界展望會官網 ●郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，請註明：「資助非洲女童」 ●愛心服務專線：02-2175-1995，或洽詢電子信箱：[email protected]

艾瑪的兒子最愛玩的球，其實只是大人們DIY做成的球狀物。（林淑娟攝）



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