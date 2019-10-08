娛樂犯罪動作片《電影版 壞傢伙們》，改編自韓國19禁話題電視劇，目前在韓累積票房已突破台幣11億，累積觀影人次達455萬6696名。故事劇情以罪犯們追捕犯人們的內容，令人聯想到《自殺突擊隊》，但在劇情上《電影版 壞傢伙們》則更加寫實，也令觀眾們從懲惡解怨的戲碼中感到療癒。主演馬東石、金相中、金亞中、張基龍也特地向台灣觀眾問好，有趣的是張基龍和馬東石等前輩們不同調出現口誤，但馬上用可愛的表情化解尷尬，相當逗趣，也令人看到他私下不同於大銀幕上耍狠的暖心魅力。

有「東方巨石強森」之稱的馬東石，每次在作品中的動作場面都令觀眾期待萬分，這次在《電影版 壞傢伙們》裡，有一幕是馬東石所飾演的「朴雄哲」角色，一人對付多名流氓的高難度動作場面，但馬東石拍攝一次就完美到位，令在場工作人員都讚嘆不已。

馬東石在新作徹底以暴制暴。（車庫娛樂提供）

以《醜女大翻身》《名不虛傳》等作，展現多變魅力的金亞中，這次在《電影版 壞傢伙們》詮釋一名擁有多項詐欺前科的騙徒，她透露拍攝期間馬東石對她的影響最大，她說：「對於角色的發展方向和計畫，我們不斷地討論、分享意見，真的成為我很大的支柱。比起獨自拍攝，我更喜歡和大家一起出現的場景，只要一到拍攝現場，我就會開始尋找其他演員的身影。」

對於金亞中，馬東石也表示：「大家都知道金亞中這位演員，能駕馭像是喜劇、嚴肅題材等各種類型的作品。這次她所詮釋的『郭魯順』角色相當立體，能令人看到她許多樣貌，將這個人物詮釋得相當好。」該片9日上映。

(中時 )