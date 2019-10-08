高雄市長韓國瑜昨(7)日晚間，韓國瑜帶隊前往鳳山區大和樂釣蝦場臨檢，在警察陪同下一一巡視場內的KTV包廂，在內聚會的年輕人，看到韓市長開門，大方邀市長一起開唱，韓則保持微笑揮揮手，叮嚀年輕人注意自身安全、喝酒不開車。這一幕破了「黑韓」老梗--年輕人不喜歡韓國瑜。

據《中評社》報導，高雄市政府警察局昨晚於雙十國慶連假前進行擴大臨檢，市長韓國瑜領軍展現拚治安決心。臨檢過程，韓國瑜由警方陪同抽檢釣蝦場內KTV包廂時，門一打開，韓向裡頭年輕人微笑揮手，看著警察檢查證件，年輕人發現韓市長帶隊還大方邀唱歌。韓視察臨檢過程大約30分鐘。

年輕人向韓市長大方邀唱歌，足見韓國瑜形象對年輕人仍屬可親近的朋友，和近日民調稱「20至29歲支持韓國瑜的比例走滑4.4%」，可能與實施上有差距，「黑韓」老梗--年輕人不喜歡韓國瑜，只是部份媒體操作的成果。

(中時電子報)