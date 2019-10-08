懸疑韓劇《他人即地獄》故事主軸在於每個人都活在他人所創造的地獄之中，藉由激烈的故事企圖引起觀眾的反思，6日在韓國播出大結局，電視劇的結尾是否會與漫畫一致，一直是網友關注的焦點。最終回為了呈現主角任時完人格崩解的最後階段，播出分級特別列為「19禁」限制級等級，愛奇藝台灣站亦在該集揭示「本集涵蓋暴暴力及血腥內容，未成年者不適宜觀看」警語。

《他人即地獄》自開播以來，因特殊題材及驚悚拍攝手法造成熱議，任時完與李棟旭間充滿戲劇張力的心理戰格外吸引觀眾矚目，任時完飾演的尹鍾宇，搬進伊甸園考試院後，因飾演牙醫徐文祖的李棟旭與其他住戶的詭異舉止，引發他逐步面對內心最深層的恐懼與陰暗面，甚至在李棟旭有意地誘導下，出現無法控制的暴力行為，任時完精湛的演技獲得大眾的肯定。

李棟旭破格演出冷血的牙醫徐文祖，一改過往「暖男」形象，病態地糾纏著任時完，一見到他就喊「親愛的」，不少網友笑說：「這根本是恐怖情人啊」。日前飾演房東太太的李姃垠，在接受專訪時透露兩位男主角「動作戲」很精彩，請大家拭目以待，果然第10集結局中，任時完、李棟旭的對立激化到最高點，精彩的收尾也為本劇帶來自身最高的收視成績3.9%。《他人即地獄》全集已於愛奇藝台灣站上架。

(中時 )