全球首部3D化大銀幕改編灰姑娘最新動畫《仙戒奇緣》劇情翻轉創新，讓不少大小朋友看了相當喜愛。日前於台北舉辦親子導讀場，為電影上映暖身。片中共有5大夢幻華麗絕美場景，讓小孩看了羨煞不已。

《仙戒奇緣》魔幻女英雄仙杜瑞拉將帶領老鼠夥伴們、半吊子魔法師學徒水晶勇闖浩瀚美景。其中迪士尼團隊再度創作出金碧輝煌的城堡，並搭配華麗熱鬧煙火，讓人嘆為觀止；另外綠意盎然的森林裡，不僅各種逗趣變種植物，外加神秘奇幻的粉紅色草原；此外，夜晚發出燦爛螢光的粉色柳樹都是灰姑娘仙杜瑞拉一路上為了拯救落難王子艾雷的冒險所經過的旅程。非常獨特又保有浪漫氣氛的動畫場景，不僅為《仙戒奇緣》電影中一大亮點，且適合闔家觀賞。

由曾獲動畫界奧斯卡之稱的安妮獎提名動畫導演林恩薩瑟蘭執導，並且與迪士尼御用知名金獎編劇法蘭西斯格萊巴斯等動畫隊聯手創作這部勇敢、冒險又精彩的全新動畫電影。法蘭西斯格萊巴斯曾經為曾在許多經典動畫中都能看到他的貢獻，並參與過眾多得獎動畫電影，像是《阿拉丁》、《獅子王》、《風中奇緣》、《鐘樓怪人》、《星銀島》、《里約大冒險》和《冰原歷險記4：板塊漂移》。

《仙戒奇緣》電影描述「灰姑娘」仙杜瑞拉一如往常被母親和姊姊留在家裡打掃，卻意外遇見神仙教母的學徒水晶，憑著水晶那三腳貓的魔法功夫，幫助仙杜瑞拉與她的三隻老鼠好友搭乘南瓜馬車進入城堡舞會，本應該邂逅王子從此過著幸福快樂的日子，竟發現眾人眼前的王子是個冒牌貨，真的王子已經被變成了老鼠。仙杜瑞拉決定勇於挑戰命運，找尋關鍵的魔法戒指，與夥伴們一同對抗邪惡皇后，展開一場拯救王子的魔幻冒險。該片９日上映 。

(中時 )