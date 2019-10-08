CTWANT 人間暖流》4醫判夫終生癱 勇妻扛家顧癌母

「生命時時刻刻會遇到不同的問題，但總要繼續前進」豁達的張淑貞娓娓道出自己的人生哲學。現年42歲的她，3年前從人生高峰跌落谷底，同時經歷丈夫許錦溪一夕中風全癱與婆婆癌逝的打擊，還因此罹患恐慌症。不過她仍積極面對人生，從容面對老天安排好的課題，與奇蹟康復的老公攜手擔任廟宇志工，投入公益事業回饋社會。

2016年，張淑貞的老公許錦溪在39歲時因忙於經營車行，太過勞累導致突然中風，緊急送醫後血壓升高，造成病情惡化，期間看了4名中西醫，皆研判老公運動神經受損，「根本沒有復原的機會。」可能一輩子都將癱瘓在床上。

張淑貞曾想過自己從沒害過人，怎麼會遇到這樣的事，一度想輕生，不過轉念一想「還好先生還在。」不斷告訴自己很幸運，這才撐了過來。後來透過兩位精通穴位的朋友協助下，許錦溪在很短的時間內奇蹟式好轉，原本不聽使喚的手指終於能動，許錦溪就此開始漫長的復健。

才剛感覺到老天的眷顧，另一個打擊卻接連來到。原本身體看似硬朗的60多歲婆婆突然出現背痛的情形，經進一步檢查後確診是子宮頸癌末期，看著妻子蠟燭兩頭燒，心疼妻子的許錦溪決定讓張淑貞專心照顧母親即可，並承諾自己會認真復健。

每天超過8小時的復健，即使再苦也不肯放棄，這份堅持終於讓許錦溪日漸好轉，肌肉也變得比過去精實，病癒後還成為朋友眼中的型男。（未完）（記者／張馥暄）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)