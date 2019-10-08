CTWANT 調查實錄》臺億高層失控 連2董座都是經濟犯

本刊起底臺億建築經理股份有限公司（簡稱臺億）是臺銀1989年轉投資的建築經理公司，當時臺銀投資臺億3800多萬元，取得逾3成股權，並指派官股代表擔任董監事，當時國內房地產景氣正盛，八大公股行庫紛紛成立建築經理公司。

1995年，時任國民黨省議員的楊文欣（長億集團少東）以個人名義入主臺億，同時兼任董事長和總經理職務。2004年間，仍是臺億董座的楊文欣，已成功轉戰立院，卻涉嫌與友人林健標勾結，假借不實土地開發案申貸，掏空臺億資產1億1千多萬元，遭到起訴求刑2年6個月。

而臺億現任董座紀玉枝與楊文欣等人於2017年涉及台中黎明自辦重劃區弊案，楊文欣等長億集團成員，為了掌控黎明自辦重劃主導權及龐大利益，涉嫌虛增高達十二億元的經費，包含人頭地主、拆遷補償、公共工程等，一共獲得合法及不法利益300億元。

根據經濟部商工登記公示資料顯示，紀玉枝自2011年起便穩坐臺億董事長高位至今近10年，對於為何涉及經濟詐騙背景的人士，為何還能擔任臺銀轉投資公司的董座，內政部國民住宅組組長歐正興回應，目前建經公司由《公司法》管理，而《公司法》並無規定公司負責人的前科背景。

本刊向臺億求證，臺億表示，既然投訴人已提告，雙方就用訴訟方式解決，並且否認臺億涉及詐欺。臺銀則回覆「本行目前持有臺億建經公司股權 30%」，且並未收到事人任何投訴。（未完）（記者／吳婉瑜）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)