松菸看展趣！顛覆你對義大利的想像！由台創規畫的「義大利百變風格大展」從10月8日～明年2月9日在台灣設計館展開！揭秘20世紀起的義大利，不只電影、時尚精彩，設計魅力十足，極輕椅兼顧美學與工藝；古典打字機到設計字形；飾品牌班尼頓從廣告宣揚世界和平，沒有文字的雜誌僅用圖片說話，這雜誌名字竟是「廁所紙」？

義大利，這裡有全球最多的世界遺產；歷史、風景、人文讓旅人留念；源自於這的新寫實主義改變了電影；服飾精品引領全球時尚！從1909年義大利詩人馬里內蒂發表「未來主義宣言」，對現代藝術設計的影響力穿越了百年「義式百變風格」主題特展，由龔維德策劃、協同旅居義大利多年的當代首飾藝術家陳郁君，親赴當地深度探查，挖掘出義大利品味、迷人的多元面貌！

義大利近代設計發展橫跨了一世紀，要將這涵括100多年的歷史與概念呈現於展覽中，是相當艱鉅的挑戰。策展團隊依據展場空間屬性，將內容規劃為三種區塊：

1. 經典與現代的對話：義大利的12個關鍵設計

主展區依照義大利設計發展關鍵時刻的時間軸進行安排，將展間分為左右兩側，一側為「經典」作品(1920-1970年代)，另一側為「現代」作品(1980-2019年)；並聚焦於六大面向：包含「風格Style」、「書本Book」、「字體Type」、「品牌Branding」、「視覺識別Identity」及「雜誌Magazine」等領域，從每個面向選出代表的設計師或品牌，在展間兩兩相映，形同一種相互詮釋的文本對話。

本次獨家展出，值得一探究竟的，如「風格Style」面向，透過「經典」的時間軸，追溯至20世紀初葉的未來主義運動，當時隨著工業化的時代腳步，藝術家歌頌機械和科技所帶來的速度和動能。其中代表人物為德裴洛(Fortunato Depero)，他突破傳統繪畫的框架，將未來主義的精神帶進了人們的日常生活；1932年他為Campari Soda設計的飲料瓶，經典倒錐狀造型對後代影響深遠。

在「現代」的時間軸上，以反動的孟菲斯(Memphis)前衞設計組織為題；1980年代眾多義大利設計師主張，盛行已久的「功能主義」或「國際主義」乏味而單調，因此捨去「形隨機能」的概念，倡導獨特造型、豔麗色彩和奇異圖案，再加以商業化及商品化，成為國際公認的後現代主義設計代表，此風潮影響至今仍持續發燒。

而「書本Book」展區，展出通才大師布魯諾(Bruno Munari)的經典實體繪本。布魯諾當年被畢卡索謬讚為「現代達文西」，因為他擅長的創作手法多元且難以界定；他以書本作為實踐的載體與媒介，傳達藝術與視覺思想。而對應到現代的軸線，則是台灣文藝愛好者相當崇敬的獨立出版社Rorhof，該公司所設計的每本書籍，從形式到概念屢屢令人驚艷。

2. 全球權威性設計協會 經典海報作品台灣首秀

義大利最具權威性的設計協會之一：「AIAP義大利視覺傳達設計協會」，本次挑選近30件海報作品來台首度展出，該協會乘載當地設計產業的發展脈絡與美學價值，以敏銳的視角、深刻的見解，奠定了全球設計領域的至高地位，每件作品都是當時藝術設計的極致表現。

3. 義大利品味極致風範 台灣設計館珍貴典藏公開展示

義大利人們對於品味的注重，從家居設計中得到了充分的印證。百年來，以品味、人文、實驗等設計原則，及極致工藝技術所打造的椅子或居家用品，成為每個人心中的夢幻逸品，以及理想生活的典範。

從書本、雜誌、家具、海報、字形，從細微到精密、從風格到態度，本次從典藏品中精選義大利頂級工藝作品，從Alessi、Vitra到B&B Italia等20多個美學象徵品牌，讓你一次飽覽經典與前衛創意名作。

(中時電子報)