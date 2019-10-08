◎中國時報

台中人火大了！台中市環保局檢測台中火力發電廠廢水，赫然發現汙染物「硼」超標24倍，醫師提醒，若接觸過量硼會影響男性生殖器官、胎兒體重與畸形。對此，台電表示，已投資逾3億元改善水汙設備，年底完工，對水汙深感無奈與抱歉。

新黨總統參選人楊世光昨建議，高雄市長韓國瑜應該退出國民黨，以庶民市長身分挑戰藍綠兩黨。楊世光認為，韓最大的弱點是「吳馬朱」各懷鬼胎，整個韓國瑜防線的崩潰，來自於國民黨的內部矛盾，韓的民調不可能更差了，就讓大家再次看到1年前的韓國瑜。

前總統陳水扁保外就醫屢踩「四不」紅線，引發外界爭議，國民黨立委陳玉珍昨在立院司法法制委員會質詢矯正署長黃俊棠，陳水扁不僅去參加民進黨黨慶，還開直播嗆聲蔡英文總統把他抓回去，這是司法威信的問題。黃俊棠則回應，有些牽涉到「言論自由」，是憲法保障的區塊，他們會再加強查訪了解整個狀況。

◎旺報

大陸國務院副總理劉鶴預計10日赴美談判，據外媒報導，消息人士透露，中方越來越不願意在本周重啟的貿易談判上與美方達成廣泛的貿易協議，雙方能協商範圍已經縮小。由於大陸十一長假期間，海外市場出現大幅波動，全球股市先抑後揚，而新一輪中美貿易協商前，又傳出中方轉趨強硬態度，對於長假後開盤的A股而言，恐怕震盪難免。

中美有望在十一長假後重返談判桌，雙方也正在為如何達成協議進行最後努力。根據分析，最近人民幣貶破7字大關，最大的用意是牽制美方談判，準備討價還價的籌碼。甚至有專家認為，破7後，也就沒有所謂的底限，可能會隨著中美雙方談判的起伏，在一定區間進行較大波動震盪。

大陸市場一直是亞洲各國建構產業供應鏈的核心，不過，受到中美貿易戰的拖累，大陸需求出現下滑走勢，整個亞洲地區供應鏈架構面臨嚴重威脅，已讓亞洲各國都慘遭波及。為避免捲入貿戰災禍，包括如台灣、泰國、馬來西亞等國都開始改變策略另謀他途，加速刺激內需或另尋出口替代地，將風險降至最低。

◎工商時報

9月出口再度由紅翻黑。財政部7日公布9月進出口統計，受機械設備買氣下滑及國際原物料價格疲弱影響，9月出口值為281億美元，較去年同期衰退4.6％。

2019台北紡織展7日開展，台塑集團總裁王文淵對於明年產業景氣感到悲觀，甚至「可能還有更壞！」需要長時間抗戰。同時出席展會的遠東集團董事長徐旭東則認為，明年景氣確有趨緩狀況，但紡織產業中可Recycle（循環使用）的環保材質這一塊，狀況還不壞。

大陸球星姚明前東家、深受大陸球迷喜愛的美國職籃休士頓火箭隊誤觸雷區，該隊總管莫雷（Daryl Morey）日前推文表態支持香港反送中運動，惹惱大陸球迷與企業，局勢已演變為14億人的大市場抵制全球最熱門的體育賽事NBA。

(中時電子報)