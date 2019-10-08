光芒凱麥爾3分全壘打。（MLB臉書）

光芒8日凌晨在美聯系列賽G3背水一戰，他們「解封」例行賽撤除的座位，湧入今年最多的32251位觀眾。在今年首次的主場季後賽中，光芒奮力敲出4轟，成功擊退了太空人「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)，以10-3大勝，將戰線拉到G4。

前兩戰遭強投霸凌之後，光芒把怒氣出在葛倫基身上，狠狠賞了他3轟，3.2局就責失6分。太空人換投之後仍繼續挨揍，前4局結束光芒已經打到8比1。雖然光芒背水一戰交給莫頓(Charlie Morton)先發有點不太放心，反而他繳出5局1失分的好投，棒球就是如此難測。

光芒的純品康納球場是太空人不祥之地，他們歷來在此的戰績僅有9勝19敗，今年更只有1勝3敗。本季初光芒老闆因為觀眾太少而把上層的幾千座位全封了，例行賽只滿座3次(25025人)，其中一次就是迎戰太空人，另兩次是洋基。今日主場觀眾聲量巨大，是光芒球員難得的體驗，他們例行賽觀眾人數是美聯最少。

太空人總教練辛屈(AJ Hinch)說：「葛倫基開場不錯，後來有幾個變化球沒有投好，造成嚴重傷害。」光芒打線精彩鏡頭不斷，反觀太空人打線靜悄悄，「阿土伯」艾爾圖維(José Altuve)首局開轟，全場3支長打他就包辦了兩支。

光芒例行賽在主場3度擊退太空人，唯一輸掉的那次是太空人派出了韋藍德(Justin Verlander)，他當時7局只失1分。如今韋藍德就是系列賽第4戰的先發，太空人隨即喊出要在G4收拾對手。光芒推出假先發卡斯提歐(Diego Castillo)，準備以牛棚大軍抗戰到底。

(中時電子報)