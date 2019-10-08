涉潤寅詐貸案 前法官黃呈熹100萬元交保 07:492019/10/08 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 檢調偵辦潤寅詐貸案，昨搜索18處地點約談11人，其中曾擔任法官的律師黃呈熹也被依涉嫌人身分約談到案，台北地檢署漏夜複訊後，今早諭令黃以100萬元交保。 黃呈熹曾擔任台北地院、高雄地院法官，曾審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案，檢調懷疑，黃涉嫌滅證與處理金流，一併約談到案。 (中時 ) #地院 #法官 #約談到案 #台北 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 連續酒駕檢建議加重刑法官仍判可易科罰金 16:542019/10/04 社會 WeMo宣布10／21騎進高雄 3年投車5千輛 17:502019/10/04 科技 私菸案北院首開庭 傳吳宗憲張恒嘉 07:052019/10/05 社會 高雄再解編13公頃公保地 節省徵收款37億元 10:212019/10/05 財經 防逃 法官要求吳宗憲張恒嘉長官注意出勤 13:002019/10/05 社會 前法官父子向北韓購煤 北檢：不構成資恐法 10:402019/10/07 社會 網酸韓蹭屏東焰火 高市府揭真相是... 12:382019/10/07 政治 高雄銀行 澄清外界對安居高雄首購貸款「養套殺」誤解 19:552019/10/07 財經 涉潤寅詐貸案 前法官黃呈熹遭約談 23:162019/10/07 社會 高雄銀 推安居高雄首購房貸 04:102019/10/08 金融．稅務 社會熱門新聞 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 揪友出門吃宵夜 自己上門「中出」人妻 - 社會 館長嗆藝人10／10不敢貼微博 網懷念這位愛國巨星 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。