檢調偵辦潤寅詐貸案，昨搜索18處地點約談11人，其中曾擔任法官的律師黃呈熹也被依涉嫌人身分約談到案，台北地檢署漏夜複訊後，今早諭令黃以100萬元交保。

黃呈熹曾擔任台北地院、高雄地院法官，曾審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案，檢調懷疑，黃涉嫌滅證與處理金流，一併約談到案。

(中時 )