潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌以假交易方式，向14家銀行詐貸84億餘元，楊、王在案件曝光前早一步潛逃香港，楊男女兒則在出境時遭檢調拘提，遭羈押禁見。檢調昨兵分18路搜索，並以涉嫌人身分約談潤寅員工及假交易合作廠商共11人，檢方訊後以違反銀行法罪嫌重大，今早聲押莊姓被告8人，另黃姓律師、王姓、謝姓被告3人各以100萬元、30萬、10萬元交保

檢調調查，潤寅在大陸等地設立多家紙上公司，以假交易方式，美化營業額，向14家銀行詐貸84億餘元，有銀行一度因潤寅無法償付利息，察覺有異，但在楊文虎夫婦找關係疏通，藉口伊朗遭美國經濟制裁，資金卡在伊朗，楊文虎夫婦就在今年6月失聯，銀行始知受騙。

金管會發現，潤寅早自去年第4季就開始作假帳，也鎮依違反銀行法、洗錢防制法、及詐欺等罪移送檢調偵辦。

檢調於6月21日發動首波約談行動，潤寅多名員工被諭令交保，並限制出境，檢方也對楊文虎夫婦發布通緝。

之後，檢調懷疑，楊男女兒楊宇晨涉嫌替逃亡海外的父母洗錢，楊女9月20日欲搭機離境時遭逮捕，檢方訊後聲請羈押禁見獲准。

(中時 )