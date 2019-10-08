美國總統川普今天作出從敘利亞撤軍的決定，默許土耳其出兵敘利亞東北部。但他同時威脅，若安卡拉做得太超過，將「徹底毀滅」土耳其經濟。

川普發推文說：「我之前已經強烈表態過，現在只是重申，若土耳其做了讓我偉大又無與倫比的智慧認為太超過的事，我將徹底毀滅土耳其經濟（我之前就曾做過）。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，白宮宣布撤軍決定後，美國兩黨政治人物很快就對長期與華府結盟、由庫德族主導的部隊恐遭土耳其攻擊表達憂心。就連川普重要盟友的資深共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也表示，這項決定「會是場災難」。

葛蘭姆表示，他計劃提出要求白宮收回成命的決議案，並威脅立法對土耳其施加經濟制裁。他預測相關立法可以跨過確保不被否決的門檻。

自敘利亞撤軍標誌美國政策一大轉變，實際上拋棄了在打擊伊斯蘭國（IS）戰役中的盟友。

由庫德族民兵人民保衛軍（YPG）主導的敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）認為川普的決定無異於「從背後插一刀」，並且警告土耳其入侵敘利亞將使打擊IS戰役的形勢為之逆轉。

川普今天在一系列推文中提到，已對庫德族人支付巨資、提供大批設備，讓他們與美國共同戰鬥，並且強調土耳其、歐洲、敘利亞、伊朗、伊拉克、俄羅斯和庫德族人「現在得認清情勢」。

北大西洋公約組織（NATO）盟國安卡拉、華府在對敘利亞政策、土耳其採購俄羅斯製武器等諸多議題上意見不一，巿場最近數月持續緊盯土、美緊繃關係。隨著安卡拉即將揮軍敘利亞，土耳其貨幣里拉匯率滑落至逾一個月以來的最低點。里拉今年累計跌幅約達8%。

(中央社)