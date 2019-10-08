火箭隊與大陸球迷的矛盾已經讓球員無法坐視了，陣中球星「大鬍子」哈登(James Harden)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)也對媒體論及此事。哈登在日本受訪時說：「我們道歉(apologize)，我們愛中國，我們喜歡去那裡打球。對我們兩人來說，那裡的球迷總是給我們熱烈的支持。」

這件事是總管莫瑞(Daryl Morey)捅出來，不過哈登沒有站在總管那邊，他還表示：「我們很珍視那裡的粉絲(大陸球迷)，喜歡他們的一切，很感謝他們給予我們每個人與球隊的支持。」

籃網老闆蔡崇信在臉書上寫了公開信：「NBA始終是球迷第一的聯盟，雖然美國重視言論自由，問題是有些國家總有觸碰不得的政治紅線(third-rail issues)，這是源自每個國家的歷史背景。香港是19世紀清朝鴉片戰爭後割讓給英國的殖民地，中國人民對於這段歷史深感恥辱，鼓勵他們領土內的分裂行為，等於同時冒犯了他們的政府與人民。我不認識莫瑞，他大概是個不錯的人，但他可能對此事認識不足，造成的傷害恐怕沒這麼容易修補。」

NBA聯盟不冷不熱的態度也遭到美國國內批評，挨轟只想賺錢而沒有骨氣。他們難以接受大陸球迷居然能夠透過抵制市場「害一個美國人民丟掉他的飯碗」。其實大陸球迷的訴求並非開除莫瑞，只是要他道歉而已。但是莫瑞的回應不但無法安撫他們，反而讓他們更生氣，逼得球員都要出來滅火。

(中時電子報)