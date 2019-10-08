總統大選剩下不到百天，目前呈現藍綠對決態勢。元智大學人文社會學院院長劉宜君就「新4P理論」分析韓國瑜與民進黨蔡英文的競爭，她直言，韓國瑜最弱就是政績，高雄執政經驗好壞影響結果，且韓擔任高雄市長不到一年，很難拿政績說服人。她認為韓應該把所有藍色執政縣市的政績，當成自己的政績，告訴選民選國民黨比選民進黨更值得信任。「這些都是韓選2020的最大資源，如果放著不用，未免太可惜」。

韓國瑜近日支持度下滑，很多民調都顯示其落後蔡英文。TVBS日前公布民調也顯示，若2020總統大選為藍綠對決，蔡英文獲得50%支持度，韓國瑜支持度則為38%。據中評社報導，劉宜君認為，韓國瑜應該把所有藍色執政縣市的政績，當成他的政績，她說國民黨執政縣市都是韓選2020的最大資源，若放著不用很可惜。

劉宜君就「新4P理論」分析韓蔡，包括政治氣氛、政見、政策、政績。她認為，韓國瑜在新4P理論中，最弱就是政績，由於韓任高雄市長未滿一年，很難拿出政績說服人。但她認為，韓應把藍色執政的15縣市政績都當成他的政績，彙整15縣市施政亮點，變成自身的競選亮點，藉此告訴選民，選國民黨比選民進黨更值得。

(中時電子報)