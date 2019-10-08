圖為哈吉貝路徑潛勢預報。(氣象局)

中天新聞

今年第19號颱風哈吉貝已升格成「強烈颱風」以每小時27公里速度，向西北西進行。氣象局指出，「哈吉貝」未來朝西北西到日本南方海面之後，轉西北朝日本方向移動，預估周六、日（12、13日）影響日本天氣。氣象專家吳德榮則說，今明兩天「哈吉貝」中心氣壓將增強至905百帕，超越「蝴蝶」、「利奇馬」，成為今年最強颱。

氣象局預報員李孟軒說，哈吉貝對台灣無直接影響，但周四開始，基隆北海岸、東半部、恆春半島要注意長浪。而哈吉貝能超越今年大西洋的多利安（Dorian）颶風，成為「今年風王」嗎？李回答：「有難度」。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說道，最新歐洲模式模擬顯示，「哈吉貝」迴轉的地方離台灣甚遠，因此國慶連假前3天各地秋高氣爽，第4天晚起入秋以來第一波較明顯的大陸冷空氣，開始影響北台灣。由於「哈吉貝」所在的環境有利發展，其強度將增強至巔峰，據氣象局預測，今明兩天將增強至905百帕(近中心平均風速58米/秒)，成為今年的最強颱，超越「蝴蝶」、「利奇馬」的記錄915百帕(近中心平均風速53米/秒)。之後進入日本南方海域，強度將緩慢減弱。

(中時電子報)