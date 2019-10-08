對於日前民進黨高雄市議員陳致中爆料，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜將請假投入選戰一事，資深媒體人陳揮文表示，韓現在全心投入都不一定贏，何況心有旁騖，所以韓國瑜非請假不可，但要採取哀兵策略和低調的方式，來鬆懈敵人心防，最後更有必要辭去高雄市長一職。
對於韓國瑜的請假議題，陳揮文昨在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》上表示，韓國瑜要先請假，最後有必要請辭高雄市長。
陳揮文認為，韓必須要為他的請假作完整的論述，陳建議採取哀兵策略和低調的方式，強調請假的必要性，例如韓可這樣說明，因為他是挑戰者，現在選戰情形，即使他請假全力投入選舉，都不一定贏總統蔡英文，所以他一定要請假全力投入選戰，且市政問題繁多，所以請副市長協助處理市政。
至於何時是最適合表態請假時機？陳揮文表示，利用國慶假期，找一天時間點宣布，然後拋出其他議題來蓋過去，讓請假的負面效應降到最低。
(中時電子報)
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