總統蔡英文昨天前往馬祖，在視察過程中，也安排前往馬祖地區視導當地駐軍，並參觀有「砲王」之稱的國軍口徑最大武器M1型240砲操演，以及陸軍海龍蛙兵。這也是蔡英文第一次前往參觀巨砲，讓外界聯想此舉是否藉由參訪巨砲宣示年底大選將展現民進黨威力，蔡英文也頒發加菜金予部隊官兵慰勉辛勞，感謝國軍弟兄姐妹的辛勤付出。

蔡英對於駐防，神出鬼沒的海龍蛙兵印象深刻讚譽有加。(軍聞社提供)

《軍聞社》報導，蔡總統昨天上午由國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴、陸軍司令陳寶餘上將、立法委員陳雪生、連江縣長劉增應及議長張永江等人陪同，視導駐防在馬祖的陸軍航特部兩棲偵察營偵3連、南竿守備大隊混砲連，聽取單位任務簡報及裝備介紹，並與官兵合影，鼓舞士氣，嘉勉他們戍守前線與堅守崗位的奉獻。

M1型240砲是目前全球最大口徑，有「砲中之王」稱號的榴彈砲，也是前線防區口徑最大的火砲，射程可深入中國大陸內陸，是國軍威力最強的傳統管式火砲，在軍中被稱為「鎮島巨砲」。

美軍當年在金門823砲戰後，以「轟雷計畫」為名，將這型榴砲由琉球運至金門、馬祖前線部署。陸軍官員表示，240榴砲1枚砲彈即重達163公斤，爆炸後足將一個足球場大小的目標夷為平地。

過程中，官兵精湛的操演，展現平日勤訓精練的成果，讓蔡總統對於國軍的堅實戰力，給予高度肯定，並期勉官兵持續戮力戰訓本務工作，為守護國家安全齊心努力。

(中時電子報)