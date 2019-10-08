路邊店家招牌一看就知道賣什，但最近網路流傳一張照片，如果直著念，招牌左邊賣的是「面包酸」，右邊賣的竟是讓人看了覺得害羞的「精子粥」，網友看後不禁打趣說：「不怕精盡人亡？」。

照片中可見，這家店掛出的招牌，其實賣的是橫著念的「面精」、「包子」、「酸奶」等地方小吃，但因招牌是直立的長方型，一般人看到第一反應都會從上往下念，於是直的念便是賣「面包酸」與「精子粥」。

網友看到招牌賣「精子粥」紛紛留言笑：「粥裡面有好幾個億喔！」、「這粥看起來很營養阿！」、「精子粥的貨源怎麼來的？」、「精子粥給我來一碗，現打的，要打好打滿。

也有網友直呼老闆犧牲太大「老闆還活著嗎？不會精盡人亡了吧！」、「客人多的話，老闆會很累」、「這粥…可能一年只能賣一碗」、「用生命在賣粥的好老闆」。

有網友說明，「面精」其實就是小麥粉做成的特色小吃涼皮，「酸粥」是晉北、陝北及內蒙古流行的食品，「酸奶」是由發酵小米製成的一種粥。

(中時電子報)