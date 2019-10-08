火箭總管莫瑞在網路上發表支持香港的言論不斷發酵，大陸方面也已祭出制裁手段。此刻正在日本參加活動的NBA總裁席爾佛在被問及到此問題的時候表示，「這是莫瑞的言論自由，所以我支持他。」

席爾佛說，莫瑞在推特上的發言很明顯出現了重大作用，尤其是經濟上的影響非常大，而且有部分媒體暗示聯盟反對莫瑞的言論，但事實上我們的態度是支持的。

席爾佛表示，「NBA是一個商業團體，也是一個擁有自由發言的組織，因此，我要明確表態是支持莫瑞的，也不會做出懲處動作。」

(中時電子報)