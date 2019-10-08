2020總統大選進入倒數百日，國民黨總統參選人韓國瑜在民調、支持度上大敗於總統蔡英文；對此，資深媒體人尚毅夫在政論節目上重提，韓國瑜逆轉情勢的「唯一一招」，或可挽救低迷的支持度：神隱一段時間。

尚毅夫表示，目前韓國瑜在媒體上可以說是眾矢之的，「現在韓不管做甚麼事，年輕人總會找到方式來消遣他」，那不如就乾脆減少曝光度，當然還是一樣進辦公室上班，但一個星期內不要出面、不要發言、不要給「韓黑」任何攻擊的機會。

資深媒體人康仁俊直言，現在的總統大選已經成了一場「不對等的競爭」，無論韓國瑜說了甚麼，都會被輿論帶到負面的方向，而韓國瑜團隊目前的當務之急，則是把這個「不對等」的差距消除掉；尚毅夫表示，洗白討論度是一個不錯的方法。

尚毅夫認為，這種「洗白討論度」的作法在過去都有例子，最近的就是鴻海集團創辦人郭台銘，在他「沉潛」一段時間，並宣布退選總統大選後，支持度節節攀升；過去馬英九總統的支持度下滑，也是靠著在總統府內不出來、不講話，支持度也反而因此回升。

「讓民眾忘記那個老是講錯話、做錯事的韓國瑜」，尚毅夫建議，韓國瑜在「閉關」的這段期間，可以更深層的研討自己的國家政策，並觀察選民的反應，在一星期過後，拿出更讓民眾滿意的政策牛肉，而不僅僅是口號，或許民眾見到政策不錯，民心會慢慢回歸。

(中時電子報)