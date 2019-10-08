在新北市議員李翁月娥、王威元爭取下閒置土地原預計成為社區綠地，沒想到九月卻發生變卦。（新北市議員李翁月娥提供／戴上容新北傳真）

新北市三重區正義南路89巷國有地原訂今年5月起由市府闢建綠美化公園，陸續投入人力、經費，不料國有財產署9月來函，告知土地將拍賣，引發地方反彈，在新北市議員王威元、李翁月娥爭取下，國產署坦承疏失，決議優先提供地方綠美化使用，後續若順利發包，年底前可望開放民眾使用。

王威元表示，三重區正義南路89巷閒置用地，先前遭民眾任意種菜、停車成為地方毒瘤，而三重都市區房屋林立，里民們很希望社區有綠地，在民代和新北市政府共同爭取下，閒置42坪土地納入新北城鄉局綠家園計畫，原訂今年5月由市府闢建綠美化公園。

李翁月娥指出，三重區正義南路89巷內地因招商不易，歷經四次流標後又增加預算，希望能趕快發包給社區居民休憩空間，沒想到國有財產署竟在9月來函表示，要將這塊地拍賣，李翁痛批「太離譜！到底有沒有政府。」

財政部國有財產署北區分署管理科股長莊嫚雯表示，該地段3月已納入新北綠家園計畫，有民眾4月時申請標售，分署原則上本以收益為優先考量，但考量新北市政府相關單位已投入大量人力、金費及行政資源，因此優先提供地方綠美化使用。

莊嫚雯補充，財政部與三重公所委託管理契約是從2019年3月29日至2021年3月28日止，署內近期有收到三重區公所來文，希望合約可延長至2022年底，預計這周簽核延長公文，期約屆滿再行研議土地利用方式；另民眾申請標售土地案，近期將回函拒絕。

三重區公所經建課長李淑宜指出，目前已重啟專案招標計畫，42坪閒置土地將規畫做花台和立體植栽設施，如順利發包，最快年底可供民眾使用。

(中時 )