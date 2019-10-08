美國總統川普今天呼籲「人道解決」香港問題，但他也注意到，抗議中國當局的群眾已較前些時候來得少。

川普對媒體發表評論說：「我們只希望看到人道解決…我認為他們必須以和平方式做到。」

川普提到「那邊了不起的民眾」，並說：「他們揮舞著美國國旗。」

法新社報導，香港抗議群眾對中國共產黨統治展現出空前挑戰，但川普避對他們表達支持，並質疑抗議人士的動力是否有下滑趨勢。

川普表示，剛開始「我看到200萬人在抗議，我從未見過如此情況…現在群眾數量已少很多，所以這可能透露出某種訊息吧」。

(中央社)