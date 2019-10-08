香港抗爭活動 川普籲人道解決 09:142019/10/08 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天呼籲「人道解決」香港問題，但他也注意到，抗議中國當局的群眾已較前些時候來得少。 川普對媒體發表評論說：「我們只希望看到人道解決…我認為他們必須以和平方式做到。」 川普提到「那邊了不起的民眾」，並說：「他們揮舞著美國國旗。」 法新社報導，香港抗議群眾對中國共產黨統治展現出空前挑戰，但川普避對他們表達支持，並質疑抗議人士的動力是否有下滑趨勢。 川普表示，剛開始「我看到200萬人在抗議，我從未見過如此情況…現在群眾數量已少很多，所以這可能透露出某種訊息吧」。 (中央社) #川普 #抗議 #群眾 #人道 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 川普大挫敗！ 美法院勒令提供報稅資料 - 國際 川普對敵大放送 美在中東目標全毀 - 國際 香港抗爭活動 川普籲人道解決 - 時事 - 中央社 談判前夕美擴大貿易黑名單 海康威視上榜 - 時事 她說 免彈劾罷黜 川普會為這下台 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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