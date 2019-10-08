中共黨媒《環球時報》今天引述外媒報導，美國白宮7日宣布，美陸高級別代表10日將在華府重啟磋商，大陸國務院副總理劉鶴將與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆姆欽會議。法新社稱：「在美陸經歷了關係惡化的夏天後，這是希望的訊號」。不過，美國有線電視新聞網（CNN）7日報導稱，市場對談判取得突破的期望並不很高。

美聯社7日稱，當美陸準備在本周恢復貿易談判時，所有人的目光都集中在世界兩大經濟體上。美陸貿易爭端的任何跡象都會引發市場迅速動盪，貿易爭端拖累全球製造業，迫使企業高管在不確定性中推遲投資。ING集團首席經濟學家羅伯特·卡內爾表示，人們對貿易談判持樂觀態度，但過去的樂觀態度常常被放錯了位置。

大陸環球網報導，美國彭博社6日引述不具名知情人士的話稱，陸方官員越來越不願意接受川普提出的廣泛貿易協定，陸方願意討論的話題範圍已大大縮小，其中不包括美國要求大陸改變的產業政策等問題。

「日經指數下跌0.16％，市場觀望美陸磋商」，日本共同社稱，東京股市7日迎來新的一周，美陸即將就貿易摩擦舉行磋商，投資者觀望形勢而採取謹慎態度。

美國CNBC網站7日評論文章，呼籲美陸盡快達成貿易協定，繼續發展更廣泛的陸美關係。文章稱，大陸應購買更多美國產品、降低對美貿易順差，而美國必須放棄以無休止的貿易制裁威脅要求大陸進行立法修改，這是不明智的嘗試。「為保護美國的利益而介入大陸的立法程式沒有必要，顯然也是大陸無法接受的。」

CNN稱，按照美國之前公布的計畫，10月15日，美國將把對2500億美元大陸輸美商品加徵的關稅從25％上調至30％。川普政府還計畫在12月15日對從大陸進口的面向消費者的產品加徵15％的關稅，其中包括筆記型電腦、智慧手機及鞋類和服裝等。

法新社7日稱，美國全國企業經濟協會（NABE）當天公布的調查顯示，經濟學家對於美國經濟增長的展望更加憂慮，認為美國經濟傾向下行的受訪者比例達到80％，主要擔憂因素是貿易衝突。受訪者預期，美國經濟增長率將跌破2％，這是2016年以來首次。

(中時 )