前陣子花了數十億美元買下籃網所有股份的台灣企業家蔡崇信，針對火箭總管莫瑞近日支持香港的言論引發巨大爭議問題發表了一封公開信，認為莫瑞有言論自由，但這個時間點和議題上卻踩到了紅線，發言確實不當。

以下是蔡崇信公開信的內容；致所有NBA球迷的公開信：

當我在今年9月買下布魯克林籃網隊的控股權時，我沒有想到我與我們球迷之間的第一次公開交流將會是評論與政治有關以及被嚴重誤解的事件，正如數百萬中國的NBA球迷對剛剛發生的這件事情的感受一樣。

現在，你們已經聽說了休斯頓火箭隊總經理達瑞爾-莫瑞發佈支持在香港抗議活動的推特引起了中國球迷的極度不滿。

火箭隊一直以來都是在中國最受歡迎的球隊，他們現在已經被中國市場封殺，球迷們放棄了對這支球隊的喜愛，廣播媒體公司拒絕轉播他們的比賽，中國公司也撤回了對他們的贊助。

中國球迷要求得到一個解釋，如果不能從火箭隊得到解釋，那麼很自然的，他們要求其他與NBA相關的人給出一個說法。

NBA是一個球迷至上的聯盟。如果數百萬的球迷都對一個事件表示憤怒，那麼聯盟或者任何與NBA相關的人都必須重視。作為30支NBA球隊其中之一的老闆，以及在中國度過了大部分職業生涯的中國人，我需要站出來說話。

人們自由發表他們的觀點有什麼問題嗎？這種自由是美國的價值觀，而且NBA一直允許球員通過一個平臺表達對各種事件的看法。

但問題的關鍵是，有些特定的話題在某些國家、社會和團體是非常具有爭議的話題。在中國，支持分裂主義就是極具爭議的話題之一，不僅是對中國政府，也對所有的中國人民。

被西方媒體以及批評中國的人士嚴重誤解或者經常忽略的一件事情是，當涉及到中國領土完整以及國家主權的問題時，14億中國人將會團結起來。這個問題是不容協商的。

瞭解一些歷史是很重要的。19世紀中葉，中國和英國打了兩場鴉片戰爭，一個非常軟弱的清政府輸掉了戰爭，結果是把香港割讓給英國作為一個殖民地。

之後外國軍隊持續侵略中國。1937年日本侵略中國，並佔領了當時的北平、上海和當時中國的首都南京。日本軍隊在南京進行了大規模的殺戮，並造成數十萬人死亡。在犧牲了數以千萬計的中國人之後，抗日戰爭終於結束。

我說這些是因為一個懂歷史的學生會明白，每當談到任何對中國領土完整的威脅，無論是來自外部還是內部，中國人的心靈上都會背負沉重的包袱。

當任何分裂主義運動的話題出現時，中國人民都會感到一種強烈的屈辱和憤怒，因為這段外國侵略史。

現在，我希望你們可以理解為什麼達瑞爾-莫雷的推特會如此傷害與我們中國球迷的關係。我本人並不認識達瑞爾，我確信他是一位很棒的NBA球隊總經理，但是從他之後的道歉，我將會判斷出他並不清楚（事情的嚴重性）。但是這件事情所造成的傷害將需要很長一段時間才能被修復。

我希望幫助聯盟走出這個事件。在對中國的重要問題上，我會繼續成為一個直率的NBA球隊老闆。我也希望我們的中國球迷能夠繼續相信NBA和籃球能夠讓全世界的人們團結起來。

(中時電子報)