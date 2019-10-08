美國之音今天報導，美國和大陸的副部級談判代表啟動了新一輪談判，旨在解決兩國長達15個月的貿易戰。同時，大陸購買了更多美國大豆。

隨著美東時間7日談判的展開，美國農業部報告說，美國向大陸出口了更多大豆。自9月初以來，大陸已訂購了約350萬噸美國大豆，約占貿易戰前大陸年度採購額的10％。

報導稱，白宮經濟顧問庫德洛周一對福克斯電視台表示：「最近北京方面的一些聲明比較積極。」他指出，大陸還購買了美國豬肉和小麥。

大陸政府近來採購了多批美國農產品，為雙邊談判釋放善意訊號。最近幾周，美國農產品的出口和價格均出現回升。

報導指出，即便如此，在本周的談判結束後，只有大陸持續採購美國農產品，才能彌補美國農民受到的損失。美國農民是川普總統的一個關鍵選民群體，他們在貿易戰中遭受了沉重打擊。

在大陸財政部副部長廖岷的帶領下，約30名大陸官員周一在美國貿易代表辦公室展開為期兩天的談判。討論的主題包括強制性技術轉移、智慧財產權、服務、非關稅壁壘、農業和執法，雙方在這些問題一直存在分歧。

牽頭人級美中貿易談判定於周四和周五舉行，屆時大陸國務院副總理劉鶴將在華府會見美國貿易代表萊海澤和財政部長穆姆欽。

川普表示，如果談判沒有進展，將進一步上調關稅。美國此前將對2500億美元大陸商品關稅從25％上調至30％的日期推遲至10月15日。

庫德洛說，只要市場准入和政府補貼等結構性問題得到解決，美國願意接受短期協議。

「我們對一些想法持開放態度，一些可能是短期的，一些可能是長期的。」庫德洛周一在白宮對記者表示。「重要的是，我們討論了兩年的結構性問題……這些問題必須得到解決。」

中方官員暗示，他們對於川普尋求達成廣泛貿易協定的似乎興趣越來越低。路透報導稱，副總理劉鶴告訴美方高官，他將向華府提出的方案不會包括改革大陸產業政策和政府補貼的承諾。

(中時 )