為慶祝入台三周年，美食外送平台 Uber Eats 再增5個新城市，包含雲林、苗栗、屏東、宜蘭、花蓮，全台15個城市連線服務，並推出免運優惠活動，即日起至10月31日，每筆訂單金額滿120元，輸入「嚐鮮免運」優惠碼即可享免外送服務費優惠。

為了回饋全台粉絲， Uber Eats並首次祭出限量「Uber Eats VIP 卡」，即日起至11月8日，只要於官方臉書粉絲專頁參與「 發掘台灣在地美味@Uber Eats 」留言活動，即有機會參與抽獎，10位幸運粉絲將獲得獲得獨家限量 Uber Eats VIP卡，每張有萬元吃飯金點數可使用於平台點餐。

此外，Uber Eats 宣布與 citysuper 攜手合作，10月底起提供高檔生鮮超市商品外送服務。

Uber Eats 和 DailyView 網路溫度計合作了解網民認為外送夯什麼，根據調查發現，「外送」討論聲量在過去2年來累積聲量已遠遠超過「外食」，「三餐老外」轉換為「三餐外送」，其中網友直呼回不去了的五大改變，包含：辦公室菜鳥再也不用傳紙條幫忙點餐、一人吃飯也能很澎湃、外送不只速食樣式多很多、選擇困難症看網友好評不踩雷、深夜加班不用再吃泡麵犒賞自己好EASY。

Uber Eats 透過分析也發現三大外送趨勢：

1.小錢代勞主義興起，時間就該花費在美好重要事物：除了熟知的方便、餐點選擇多元之外、花小錢代勞覺得划算、無需等候排隊時間、不需出門打理、沒有時間採買是喜歡外送的原因。

2.外送族不是宅宅們的專利，小家庭與情侶躍居最愛點起來前三名：從夜市小吃到法式鮮蝦、牛排大餐等精緻美味通通可以在Uber Eats平台上點得到、吃得到，約會不再需要到餐廳人擠人，或是因為忘了訂不到餐廳而掃興。而喜歡嚐鮮的大學生也可以參考Uber Eats每天累積幾十萬筆的消費者評價找到好評餐廳，是想嚐鮮不踩雷的神器。

3.不只餓才點起來，各種嘴饞都可在Uber Eats上萬道餐點獲得滿足：網友說不管是天氣冷、天氣熱、下雨、太熱、有選擇障礙，卻又想嚐鮮，晚下班找不到東西吃的各種生活情境都讓他們想用美食外送。

Uber Eats 總經理李佳穎表示，三週年不只是 Uber Eats 從入台百家合作餐廳拓展到與近9,000家餐廳合作，服務15個城市民眾的里程碑，更可透過各種方式挖掘台灣民眾的生活型態和飲食需求轉變，更專注在提供更個人化的Uber Eats經驗。

繼與「全家便利商店」首推店到宅的創新外送服務之後，Uber Eats再宣布與高檔生鮮龍頭品牌citysuper 合作，10月底起200多項國內外生鮮、乾貨等商品也能送到家，對於沒有時間採買的人來說，讓「點起來」的方便生活型態更進階。

(工商 )