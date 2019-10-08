香港交易所上月提出收購倫交所的提議，引起多方討論，倫交所卻意願不高。日前才傳出港交所準備加價2成，但8日早晨港交所公告，不繼續進行對倫敦證券交易所集團有關合併的要約。

證券時報報導，香港交易及結算所有限公司公告表示，香港交易所董事會仍然相信倫敦證券交易所集團與香港交易所合併具有重大戰略意義並將創造一個世界領先的市場基礎設施集團。

公告說，儘管已與眾多監管機構以及大量的股東接洽，香港交易所董事會對於未能說服倫敦證券交易所集團管理層認同這一願景感到失望。港交所不繼續進行對倫敦證券交易所集團有關要約。

港交所9月11日宣布，擬以320億英鎊（約合新台幣1兆2286億元）的價碼，併購倫敦證券交易所。港交所總裁李小加當時稱其為「倫港世紀聯姻」，將形成一個覆蓋亞歐美三大時區的交易所集團，市值有望超過700億美元。

對港交所的殷切期盼，倫交所沒有太多正面回應。外媒報導，倫敦證券交易所董事會一致拒絕港交所的併購建議，指出建議存在根本缺陷，提價遠低於收購倫敦交易所的合適估值，認為沒必要進一步接洽。

事實上，在港交所提議之前，倫交所才同意以270億美元收購數據提供商路孚特（Refinitiv），這筆交易將使倫交所的規模超過港交所，使港交所的收購更加渺茫。

路透日前引述3名倫交所股東預期，港交所會提高收購價。其中一名基金股東表示，除非將目前每股83.61英鎊的收購價，提高7.64%至19.62%，否則不會認真考慮合併，同時港交所也要提高現金的比例。

(中央社)