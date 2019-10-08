沒有3D Touch的朋友有福了！通訊軟體LINE釋出iOS9.16.5版本更新，新增一項超實用功能，限在iPhone只要透過長按訊息，就能夠「偷看」到完整內容，且不會顯示為已讀，不必再被朋友嗆說「已讀不回」啦！

自從今年蘋果秋季發表會後，新型的觸控回饋功能的問世，正式宣布一個強大功能「3D Touch」的結束，令許多網友十分惋惜，因為它具有強大的「偷看訊息」功能，讓使用者可以透過長按收到訊息來讀取完整內容，同時不會被顯示為已經讀取，可以正式已讀不回又不失禮貌。但是LINE 最新的版本更新iOS9.16.5卻突破性地支援預覽對話視窗功能，完整複製3D Touch的使用效果。

根據LINE官方說明，iOS 9.16.5 版可在適用裝置支援 iOS 13 的「觸覺回饋觸控」功能，長按聊天室項目可顯示內容選單，包括「關閉提醒」、「標為已讀」、「隱藏」、「刪除聊天室」，同時能預覽訊息內容，但不會標為已讀。

LINEiOS 9.16.5 版可在適用裝置支援 iOS 13 的「觸覺回饋觸控」功能，可預覽訊息而不顯示讀取。(圖iPad Pro 11／摘自PTT）

特別的是，只要更新至iOS13、更新好LINE後，原本沒支援3D Touch機種就能享受到「擬3DTouch」功能，完美複製偷看訊息效果，網友開心表示「買iPhone XR真的賺到」、「各位抓穩啦，開心」、「3D Touch 正式死亡」、「更新完了，真的好用」、「LINE重新定義3D Touch意義」。

甚至，網友實測發現，LINE新版本更新的預覽訊息功能比3DTouch更實用，因為3DTouch有時長按太久會不小心就讀到訊息。新功能測試下來，可能慢了0.5秒，但操作更簡單、讀取訊息更方便了。想要偷看訊息了嗎？快去更新LINE最新版本吧！

(中時電子報)