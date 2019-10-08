國外有一名男子在遛狗時竟遭閃電擊中，「電光石火」之間男子隨即癱倒在地，而男子所牽的3隻狗則受到驚嚇紛紛逃竄，目睹這恐怖一幕的路人們立刻趕到男子身旁查看他的傷勢，隨後有3名路人在發覺男子沒了心跳後當即替他進行CPR，救了男子一命。
據《ABC NEWS》報導，被擊中的男子名叫亞歷克斯(Alex Coreas)，當時他正愜意的在德州(Texas)某一處動物醫院附近溜著狗，突然一道閃電落下，擊中了亞歷克斯的腳。在影片中可以看見當閃電碰到亞歷克斯時，產生了巨大的火花，接著亞歷克斯便直挺挺的摔落地面。在獸醫診所的一名工作人員，克莉絲蒂(Christy Mittler)表示，當她看見亞歷克斯癱倒在地，她立刻跑出醫院因為她認為她能夠幫忙做CPR，克莉絲蒂表示，當她抵達亞歷克斯身旁時，她發現亞歷克斯沒了呼吸而且他的衣服全都呈現燒焦的狀態，他的鞋子、襪子則是在他腳上炸開。
克莉絲蒂說當時，她和她的同事與另一名好心的陌生人輪流替亞歷克斯進行CPR，直到他們感受到亞歷克斯的心跳恢復。目前亞歷克斯正在當地一家醫院進行進行恢復，他的家人表示雖然過程讓亞歷克斯非常痛苦，但仍是可以治療的狀態。
(中時電子報)
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